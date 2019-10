Libertad tiene otra chance ante Quimsa

FOTO LIBERTADSUNCHALES.COM.AR NO PUDO EN EL FINAL./ Ante Atenas, los Tigres dieron pelea.

Se está haciendo cuesta arriba, quizás más de lo que se podía intuir en lo previo al torneo, la temporada 2019/20 de la LNB para Libertad de Sunchales. Los Tigres no han podido conseguir la victoria en seis partidos disputados.El martes, ante su público en el enfrentamiento ante Atenas, tuvo 90 segundos fatales a menos de 2' del final donde el equipo de Sebastián Saborido se quedó sin gol y tuvo pérdidas letales que Atenas las transformó en una ventaja de 4 para terminar festejando 79 a 74 en el Hogar de los Tigres. Lucas Arn no solo fue el goleador con 23 puntos sino el hombre clave en el último capítulo porque aportó 14 unidades junto a Leonardo Lema que convirtió 18. En los aurinegros, se destacó Andrés Lugli con 17 conversiones.No obstante, fue el mejor partido de Libertad en lo que va del Súper 20 a pesar de no haber cortado la racha negativa. Pero eso deberá ratificarlo hoy cuando reciba a Quimsa de Santiago del Estero a partir de las 21.30.En el elenco santiagueño, dirigido por Sebastián González, hará su estreno el nuevo extranjero Evan Ravenel, un pivote estadounidense de 2,03 metros de altura que tendrá su primera experiencia en La Liga Nacional, su último club fue Fukishima Firebonds de Japón.Además, en Quimsa juegan los viejos conocidos liberteños Juan Ignacio Brussino y Nicolás Copello.Las posiciones en el Súper 20, Grupo B, están así: Atenas 10 puntos; Olímpico y Quimsa 9; Instituto 8; Libertad 6.