Finalmente Juan Darthés imputado por violación

BUENOS AIRES, 17 (NA). - Una fiscal de Nicaragua acusó formalmente ayer por el delito de violación agravada al actor Juan Darthés y solicitó su detención tras la denuncia realizada por la actriz Thelma Fardin en diciembre de 2018.La solicitud de detención fue presentada este miércoles por la codirectora de la Unidad de Género de la Fiscalía nicaragüense Sandra Dinarte en el Juzgado Décimo Penal de la ciudad Managua, que definirá en las próximas horas si pide la captura del actor, que está radicado actualmente en Brasil.Fuentes de la fiscalía indicaron que la acusación a Darthés se apoya en "suficientes elementos de prueba" y una de las principales es la "valoración psicológica" de la denunciante.En tanto, trascendió que ya se empezaron a evaluar posibilidades de la eventual detención del actor, ya que no existe tratado de extradición entre Brasil y Nicaragua.El 11 de diciembre último, Fardin denunció que Darthés la violó en Managua cuando él tenía 45 años y ella, 16, mientras se encontraban de gira con el elenco de la tira televisiva "Patito Feo".El caso no fue presentado ante un juzgado especializado en violencia de género dado que cuando tuvo lugar el incidente denunciado por Fardin, en 2009, aún no estaba aprobada en Nicaragua la ley que creó esos tribunales, según detalló el portal Infobae.En tanto, este miércoles, la abogada de Fardin, Sabrina Catarbia, confirmó en su cuenta de Twitter la medida llevada a cabo por la fiscalía nicaragüense y junto a Eylin Cruz Rojas, la abogada que representa a la actriz en aquel país, emitieron un comunicado."Hoy estamos más cerca de la justicia. En la investigación que se llevó a cabo se concluyó que, aunque hubieran pasado 10 años, las huellas que dejó aquel brutal ataque sobre el cuerpo y la psiquis de Thelma fueron de tal contundencia, que existe prueba suficiente para avanzar en la persecución penal contra Juan Rafael Pacífico Dabul -conocido como Juan Darthés- por el delito de violación", se indicó en el comunicado.Además, las letradas indicaron que "se trata de un caso excepcional, ya que el 97% de las denuncias por violación no prosperan mientras que sólo el 1% obtiene una condena. Aún conociendo las bajas probabilidades de justicia, Thelma denunció: viajó a Nicaragua, realizó la denuncia penal, puso su cuerpo y su psiquis para las pericias, tuvo el valor de hablar públicamente y la sociedad la apoyó".Las abogadas en el comunicado también señalaron que el caso de Thelma "no es excepcional": "Ella es una más de las miles de niñas, mujeres y adolescentes en Argentina, Nicaragua y en otros países de la región, que sobreviven a la violencia sexual. El programa ´Las Víctimas contra las Violencias´ registró 5.433 víctimas de abuso sexual en los últimos dos años", indicaron.En diálogo con el canal de noticias TN, la letrada Eylin Cruz Rojas confirmó que el juez al que se le solicitó el pedido de detención deberá decidirlo en las próximas horas. "El juez tiene un plazo de 24 horas para expedirse sobre la orden de captura", sostuvo.