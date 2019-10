Zarco participará en Australia con Honda

Debido a que el japonés Takaaki Nakagami se perderá las últimas semanas de la temporada al ser intervenido en su maltrecho hombro, el equipo LCR Honda Idemitsu ha apostado por el piloto francés Johann Zarco como su relevo para el resto de los Grandes Premios del año que se disputarán en Australia, Malasia y Valencia.El doble campeón mundial de Moto2 y "Rookie del Año" de MotoGP en 2017 aceptó la oferta del team manager, Lucio Cecchinello, de subirse a la Honda RC213V con los colores de Idemitsu."Obviamente, lamentamos mucho que Nakagami se vea obligado a perderse las tres últimas carreras de esta temporada, pero, por otro lado, sabemos que las lesiones forman parte de este deporte. Le propuse al director de HRC, Tetsuhiro Kuwata, y al team manager, Alberto Puig, la idea de contratar a Zarco como nuestro piloto sustituto y me dieron su aprobación. Cuando me puse en contacto con Zarco inmediatamente mostró interés y juntos trabajamos en cada paso de este proyecto que concluirá en Valencia. Por nuestra parte, nos esforzaremos al máximo para apoyar a Johann, un piloto que ha demostrado un inmenso talento y profesionalidad en su carrera".Por su parte, el francés señaló: "Es toda una oportunidad hacer las últimas carreras de la temporada con la moto de LCR Honda Idemitsu. Estoy muy agradecido de tener esta oportunidad y haré todo lo posible para conseguir buenos resultados y disfrutar del tiempo, porque estas podrían ser las tres últimas carreras que pueda hacer durante un tiempo. Me gustaría dar las gracias a KTM por liberarme para poder hacer estas carreras con otra moto. Veamos qué puedo hacer. En primer lugar, sé que voy a disfrutar de la pista de Phillip Island, es un circuito rápido y creo que el 'feeling' puede ser bueno. Cruzaremos los dedos para que así sea y veremos lo que es posible. El objetivo es rodar a buen ritmo y recuperar algunas de las buenas sensaciones que he tenido antes".