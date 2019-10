Miami recibirá a la Fórmula 1

Los organizadores del Gran Premio de Miami están más cerca de concretar la recepción del Mundial de Fórmula 1, a partir de 2021, en La Florida, de acuerdo con lo adelantado por uno de los promotores, Tom Garfinkel."Estamos encantados de anunciar que Fórmula 1 y el Hard Rock Stadium han llegado a un acuerdo en principio para celebrar el primer Gran Premio Miami de F1 en el Hard Rock Stadium", anunció."Con un impacto anual estimado superior a los 400 millones de dólares y 35.000 noches de habitación en hoteles, el Formula One Miami Grand Prix será un gran impulso económico al sur de la Florida todos los años. Estamos muy agradecidos con nuestros seguidores, los oficiales elegidos y la industria local de turismo por su paciencia y apoyo a través de este proceso. Esperamos poder traer el mejor espectáculo de las carreras en el planeta por primera vez a una de las regiones más icónicas y glamorosas del mundo".Lewis Hamilton habló de la situación de Ferrari con las órdenes de equipo y no dudó en sostener que se están equivocando. "Obviamente Seb era el número uno, y ahora claramente no lo es, están tratando de elevar a Charles al número uno y eso no es bueno", señaló el piloto de Mercedes.El británico fue consultado sobre experiencias similares que tal vez él haya vivido, por caso con Fernando Alonso en la temporada 2007 cuando ambos integraban la escuadra McLaren."Cuando estaba con Fernando él era el número uno por contrato, pero a mediados de la temporada nos dieron lo mismo y luego vieron el cambio. Esa dinámica cambió, y obviamente no fue bueno para el equipo".Y para el final dejó una reflexión en base a su experiencia: "Creo que puedes obtener ese estatus de número uno un fin de semana sí y otro no, en lugar de toda la temporada. Pero si ya sabes que eres el número dos, creo que tu enfoque para el fin de semana se vuelve derrotista".El inglés se encamina con paso firme hacia la obtención de su sexta corona en la actual temporada, la que podría conseguir de manera anticipada, teniendo en cuenta la diferencia que lo separa de su inmediato escolta y compañero de equipo, Valtteri Bottas.El finlandés, que se impuso el pasado fin de semana en el Gran Premio de Japón, es el único rival en condiciones de discutirle el título a Hamilton, que superaría con esa conquista la marca que actual comparte con el argentino Juan Manuel Fangio y quedaría a solamente una de la establecida por el alemán Michael Schumacher.