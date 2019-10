“Valió la pena", dijo Fardin

Tras conocer la decisión de la fiscalía de Nicaragua de pedir la detención del actor Juan Darthés por el delito de violación agravada, la actriz Telma Fardin que en diciembre de 2018 lo denunció en aquel país, se expresó en las redes sociales y dijo que "si esto sirve para que una persona del otro lado no se sienta sola, valió la pena"."Hace 11 meses nos tomábamos ese avión hacia Nicaragua. Con el corazón en la mano y la fuerza y la convicción de que las cosas tienen que ser de otra manera; la certeza de que la vergüenza tenía que cambiar de vereda. En mi amiga Lu viajaron todas mis amigas; en Lu viajaron mis compañeras apoyándome y dándome la mano cada vez que pensé que no iba a resistir una pericia más, una traba más", relató la actriz en su cuenta de Instagram.En su publicación, a la que acompañó con una foto en la que se la ve junto a su a amiga Lu en un avión, Fardin escribió: "Pienso en la charla que tuvimos antes de salir para la fiscalía "si esto sirve para que una persona del otro lado no se sienta sola, valió la pena" y hoy estamos acá, hoy veo como esa charla se convirtió en todas las pibas que continuaron con la enorme cadena de liberación".