Equipo en las sombras

BUENOS AIRES, 17 (NA). - Bajo la guía del experto en comunicación política Juan Courel, una célula de intelectuales formados en la academia y el análisis de medios opera en las sombras desde el "headquarters" albertista de la calle México para nutrir de insumos al discurso que adopta públicamente el candidato presidencial del Frente de Todos.El ex secretario bonaerense de Comunicación Pública venía trabajando en la campaña de Felipe Solá, pero cuando este depuso sus aspiraciones presidenciales al anunciarse la fórmula definitiva del Frente de Todos, el consultor firmó el pase a las filas del ex jefe de Gabinete del kirchnerismo.Fernández ya tenía un equipo técnico de profesionales que venía trabajando en el diseño de políticas públicas incluso desde mucho antes de soñar con ser el candidato presidencial único del peronismo: el Grupo Callao, timoneado por Santiago Cafiero, un politólogo sub 40 que suena como futuro jefe de Gabinete en un eventual Gobierno del Frente de Todos.Vía Cafiero surgió la idea de convocar a otros grupos intelectuales que venían pensando la realidad nacional con un claro posicionamiento opositor y con afinidades políticas en el mundo de lo "nacional y popular".Así emergió Agenda Argentina, el grupo oficial de comunicación política del Frente de Todos, coordinado por Courel, que se encarga de la elaboración de la imagen y discurso, del vínculo con la opinión pública, y de la publicidad electoral.Además del Grupo Callao, se incorporaron cuadros que venían participando en otros conjuntos de intelectuales como el Grupo Fragata, integrado por especialistas en comunicación política.A su vez, se acoplaron a Agenda Argentina integrantes de otros grupos como Génera, UEPLAS, Espacio Atahualpa.El trabajo en la calle México 337 comenzó meses atrás con la elaboración de diagnósticos e instructivos para candidatos, con el objetivo de unificar el discurso y hacer más eficiente el mensaje de campaña.Allí aparecían algunas consignas como la necesidad de orientar de la discusión pública a la economía, el frente más vulnerable para el oficialismo, y no recitar como un mantra los logros del pasado del kirchnerismo, sino ofrecer una perspectiva de esperanza hacia el futuro.También se proponían ejes de discurso, como hablar de una "Argentina de Todos" en contraposición a un "Gobierno para unos pocos", según confiaron fuentes de la sede de México a NA.La tarea de este "gabinete en las sombras" no se agotó allí sino que siguió desplegándose en varios planos simultáneos, como la recolección de material de archivo para dotar de recursos al mensaje de Alberto Fernández, la elaboración de insumos para las publicidades electorales, la definición de las debilidades del adversario político (especialmente de Mauricio Macri).Más recientemente, el equipo concentró esfuerzos en la producción de insumos para el debate presidencial que tuvo lugar en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, tarea que se prolongará hasta el próximo domingo cuando tendrá lugar el segundo round en la Facultad de Derecho de la UBA."Nuestro trabajo es preparar material acerca de las posiciones del resto de los candidatos. Es un gran trabajo de archivo y de seguimiento", precisó a NA Abelardo Vitale.El intelectual aclaró que con Fernández no se trabaja como en una campaña tradicional, acercando propuestas al candidato, sino que la dinámica tiene que ver más con "un trabajo de lectura" de material que después el ex jefe de Gabinete puede tomar o no.Una vez que finalice la campaña, cuando el cometido para el que el grupo fue convocado ya esté cumplido, se desconoce cuál será el destino de sus integrantes: si Fernández gana las elecciones, se especula que Courel podría asumir como secretario de Comunicación Política.