"No escuchó", nuevo spot del Frente de Todos

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El frente que encabezan Alberto Fernández y Cristina Kirchner lanzó ayer un nuevo spot de campaña en el que afirma que el presidente Mauricio Macri "no escuchó" los reclamos de los ciudadanos y llama a "hacerse escuchar el 27 de octubre"."Se lo dijiste en la calle. Se lo dijimos en el Congreso. Se lo dijeron los jubilados, los científicos y los productores. Se lo dijimos todos juntos en las urnas. Y no escuchó", escribieron Fernández y la ex presidenta en sus redes sociales, junto a la publicación del video.Y, con una referencia a la victoria del Frente de Todos en las primarias (PASO) de agosto, pidieron el voto para las generales y afirmaron: "Si las PASO no alcanzaron, hacete escuchar el próximo 27 de octubre".El corto responde de alguna manera al discurso proselitista de Macri, que luego de las primarias de agosto anunció nuevas medidas y adelantó que va a corregir "lo que haya que cambiar" para "aliviar el día a día" de la gente."Creeme que sé que el esfuerzo que tuviste que hacer fue demasiado, me lo dijiste en las PASO, te escuché y tenés razón", sostuvo Macri en un mensaje que brindó unas semanas después de los comicios.En este sentido, el spot que difundieron Alberto Fernández y Cristina Kirchner repasa con imágenes algunas manifestaciones en rechazo a las políticas del Gobierno."Se lo dijiste en el Congreso y no nos escuchó", comienza diciendo una locutora, mientras en pantalla aparece el momento en el que los diputados aprueban la ley que limitaba los despidos en las empresas privadas, seguidas por las del acto en el que el Presidente vetó esa norma impulsada por el peronismo.En esta misma línea continúa el corto mostrando diferentes marchas encabezadas por "jubilados, científicos y productores", así como también algunos momentos de Macri, como cuando le sonó el celular en medio de un discurso o cuando adelantó que, si es reelecto, va a "seguir por este mismo camino, pero más rápido"."Se lo dijimos todos juntos, en las urnas, y tampoco nos escuchó", agrega la mujer del spot propagandístico, y después comienzan a pasar varios cortes del mandatario nacional asegurando que "la elección todavía no pasó".El video termina convocando al electorado a repetir en las próximas elecciones generales el voto de las primarias para "poner a la Argentina de pie".