Leo Acosta: “Tuvimos carácter”

todavía disfruta del gran triunfo conseguido el lunes ante Instituto y, lo hará, por lo menos hasta el próximo domingo cuando esté presentándose en la Ciudadela. Lo cierto es que la ‘Crema’ sacó adelante un partidazo, con una entrega absoluta en un segundo tiempo avasallante., destacó luego del 3 a 2, uno de los ‘abanderados’ de la gran remontada que tuvo el conjunto dirigido por Walter Nicolás Otta. “Nos encontramos en desventaja dos veces pero hicimos un esfuerzo grande, con nuestras armas, por momentos de buen juego, lo fuimos a buscar y tuvimos el premio del tercer gol”, agregó.Acosta, al igual que su DT, no esquivó los elogios para con los cordobeses: “Juegan muy bien, tienen muy buen equipo, juegan muy bien al fútbol, son rápidos”. Y en relación a la planificación que tenían para contrarrestar lo que podía hacer la ‘Gloria’ en el Monumental, contó: “No nos sorprendieron en nada. Nosotros nos encontramos en desventaja, no era la idea, sino que tratar de hacernos fuertes y con nuestras armas poder lastimarlos pero no se dio así y demostramos queIngresó a jugar el complemento, se mostró por todo el frente de ataque. Atrevido. Encarador. Pidió la pelota. Desniveló. Asistió y ejecutó el penal con el cual Atlético lo terminó ganando. “Sabía que si estaba yo en cancha era mío,y gracias a dios entró y pudimos ganar”, confesó Acosta, y agregó: “la idea era tratar de colaborar con el equipo, contento por volver a sumar minutos que es importante para mí por el parate que tuve, estoy muy contento”.Antes de comenzar esta Primera Nacional una de las prioridades era la localía. En el debut, vs Tigre perdió (1-2), luego igualó con Quilmes (0-0) y en sus últimos dos juegos logró la gloria (2-0 vs Jujuy y el 3-2 del lunes)., pudimos meter dos victorias seguidas que es importante de cara a lo que viene,”, declaró Acosta.En relación a las claves para lograr el triunfazo ante Instituto, el delantero albiceleste remarcó: “En la paciencia y en no bajar nunca los brazos, creo que fue fundamental. Saber de que estábamos en desventaja pero sabíamos que si hacíamos las cosas bien, corregíamos, lo podíamos dar vuelta y así fue”. Y sobre el gran segundo tiempo que jugó el equipo contó: “Había que corregir los errores, nos habían hecho goles ‘tontos’ pero teníamos que intentar jugar para lastimarlos, sabíamos que podíamos empatarlo y gracias a dios lo pudimos dar vuelta”.Atlético ganó, suma una rachita de tres sin caídas (con dos victorias), trepó en la tabla y sobre ello Leo Acosta resumió: “Es importantísimo este triunfo, nos volvimos a hacer fuertes de local que es lo que buscamos y nos metimos en los puestos de arriba, que es lindo verse ahí”.