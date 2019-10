Bonafede expuso en el Concejo la compleja situación del Hospital

El Concejo Municipal fue noticia ayer. Iniciando la semana, ya que el pasado lunes no hubo encuentro, los ediles enfocaron su mirada en el Hospital Jaime Ferré, que viene siendo materia de análisis en el último tiempo y en la tributaria, que también traerá aparejado algunos temas calientes consigo.

Pero lo que más tiempo demandó fue la presentación del informe sobre el SAMCo que presentó el concejal del PJ, Silvio Bonafede, ya que él mismo representa al Cuerpo Legislativo en el Consejo de administración del Hospital Jaime Ferré. “No es el ánimo de nadie crear una imagen apocalíptica de la situación, pero es grave y todos tenemos que defenderlo porque el hospital es nuestro. El informe que brindó Jorge Bertram en la asamblea duró tan sólo 5 minutos, donde explicó que con fondos de la cooperadora se adquirió un aire para el vacunatorio, se confirmó el cargo de la jefa de pediatría, y además desde el nosocomio informaron que están adaptando el espacio para la implementación del sistema triage que estará a cargo de enfermeros capacitados”, expuso el edil.

Además Bonafede se refirió a una nota en donde hay un listado de personas, médicos, enfermeros, administrativos, a los que se les adeudan diferentes prestaciones y ese reclamo no fue elevado. “Hay una deuda que en el mes de junio de este año asciende a 378.083 pesos y debajo de ese listado, figura mi hijo, con $ 20.040 de guardias que hizo porque no había quien las haga”, manifestó el concejal,

El edil hizo también en esta minuciosa presentación ante sus pares, mención a una nota que Bertram envió con su firma, al presidente del SAMCo, donde expresa: “elevo al presidente del SAMCo, doctor Martín Berger, para evaluar y realizar el pago, considerando estar dentro del servicio de guardia del hospital y en el marco de la atención primaria”.

En este punto Bonafede fue enfático y le dijo a Hugo Menossi que preste atención a lo que iba a comentar, ya que él conoce bien lo votado por ordenanza y que determina que un porcentaje de la tasa va destinado a la atención primaria de la salud y entonces allí se está ante una mala interpretación. “Si el director del Hospital considera que los sueldos de la guardia son de atención primaria, no entiende nada, además cuando junta dos términos como evaluar y realizar, yo entiendo que o se evalúa o se realiza, pero está claro que son procesos distintos”.

A su vez Bonafede se refirió a que hay irregularidades graves que hay que investigar, ya que “nos estamos enterando de que el mismo día en que Bertram asume como director del Hospital con un cargo político de 40 horas, apareció un cargo de 30 horas de medico alergista, es decir que él cuando termine el 10 de diciembre su función como director, va a usufructuar este cargo, que no se concursó, no se sabía y ahí está, esto es una cuestión grave”.

Sucede que por decisión de la asamblea, desde hace más de 15 años, ningún cargo del hospital puede designarse a dedo, o a través de una orden de mérito. “Por decisión de la asamblea que es soberana, los cargos tienen que ser previa orden de mérito”, enfatizó el edil, quien además informó a sus pares acerca de la reunión del último viernes con la Ministra de Salud, Andrea Uboldi.



TRES PROYECTOS PARA

VOTAR EL JUEVES

En la reunión de comisión además de dar a conocer el informe del SAMCO, el temario abordado en la Comisión Entidades de Bien Público y el temario tratado en la Comisión Asesora Municipal del Deporte, se dieron despacho a tres proyectos que serán votados el jueves en la sesión ordinaria: un proyecto de resolución para declarar de interés municipal el Curso “SLP en el Aula”; un proyecto de ordenanza para modificar los Art. 1, 2 y 3 de la Ordenanza n° 5074, en relación a la Primera licencia de conducir, y un proyecto de declaración de rechazo a medidas vinculadas al a indemnización por accidentes de trabajo.

Además después de analizar todos estos temas mencionados, se comenzó a leer el proyecto de tributaria 2020.