Fernández en el acto del "Día de la Lealtad"

BUENOS AIRES, 16 (NA). - En la recta final antes de las elecciones, el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, encabezará mañana un masivo acto por el "Día de la Lealtad" peronista en La Pampa, se preparará para el segundo debate del domingo y luego enfriará la campaña, confiado en sus posibilidades.

Resta definir si habrá un acto formal del cierre de campaña la próxima semana, pero lo cierto es que el evento en Santa Rosa por el 17 de octubre -que recuerda el hito fundacional del peronismo-, con invitados de todos los sectores del movimiento "nacional y popular", será una suerte de coronación anticipada y a toda pompa.

Para el eventual cierre le acercaron a Fernández varias opciones que están bajo análisis, como un acto en Mar del Plata, en la Avenida 9 de Julio o en un estadio de fútbol del área metropolitana, pero en el entorno del candidato no descartan que el de La Pampa sea el último evento de grandes dimensiones.

Haya o no acto formal de clausura proselitista, lo que sí está definido es que después del jueves la campaña de Fernández seguirá en piloto automático, sin grandes demostraciones de público, a sabiendas de que los números están a su favor y no tiene la responsabilidad de remontar un resultado adverso, como sí debe hacer Macri, que sigue con el tour federal del "Sí se puede".

Para festejar el "Día de la Lealtad", una fecha de gran simbología para la historia del peronismo, ya que recuerda el día en que una enorme movilización social y sindical inundó las calles para exigir la liberación del coronel Juan Domingo Perón, los candidatos Alberto Fernández y Cristina Kirchner eligieron La Pampa, donde serán recibidos por el gobernador Carlos Verna, y su sucesor electo, Sergio Ziliotto.

Según supo NA, el mandatario provincial será el primer orador del acto, que tendrá lugar a partir de las 17:30 en el Parque Laguna Don Tomás de la ciudad de Santa Rosa; lo seguirá en el uso del micrófono Cristina Kirchner y cerrará Alberto Fernández.