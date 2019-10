“Este equipo tiene corazón”

Del Atlético de Rafaela de Walter Nicolás Otta se podrán discutir cuestiones estéticas, formas y su juego; lo que no deja lugar al debate son los rasgos identificatorios de una identidad definida que se buscó conseguir en esta Primera Nacional, y lo está logrando. Esa identidad incluye la búsqueda incansable del triunfo a como dé lugar. Y más allá de las palabras, la mejor explicación es la que da el equipo dentro de la cancha.



Lucas Blondel en el tiempo cumplido para darle el triunfo frente a Gimnasia en Mendoza, cuando se lo habían empatado apenas un minuto antes, a los 89. Franco Racca en el cuarto minuto de descuento para empatar el partido ante Santamarina en Tandil. Otra vez el central apareciendo, a los 44 del complemento, para poner el 2 a 2 ante Instituto y, en el quinto minuto de adición marcando Leonardo Acosta para el 3-2 ante los cordobeses y conseguir toda la ‘Gloria’. Indicios de la personalidad del equipo. No lo den por muerto…



“Enfrentamos al mejor equipo, en lo que va del torneo”, inició Otta en su conferencia pos triunfazo ante Instituto en Alberdi. Y destacó y analizó: “Un equipo que tiene un sistema de juego muy difícil de controlar, que el PT nos superó y nos complicó mucho, y después, si este equipo tiene algo y nadie lo puede discutir es el corazón”. En relación al cómo la ‘Crema’ llega a darle vuelta un partido que se presentaba tan adverso, el DT explicó: “Con nuestras formas, nuestra manera, con lo que tenemos, lo fuimos a buscar y el ST creo que lo merecíamos, por lo menos empatar el partido”. Y volvió a reconocer la labor de su rival de turno: “Hay que felicitar a Instituto, a César Zabala, viene haciendo un trabajo muy bueno, la verdad que en el PT nos complicó muchísimo y no le pudimos encontrar la vuelta”.



- Lo buscaron en el complemento y de tanto ir tuvieron su premio.



- Sí, con nuestras formas, con la manera que el equipo tiene, a veces no es lindo en el volumen de juego pero va, intenta, buscando por afuera, por arriba, por los costados. Gracias a dios así pudimos conseguir el triunfo pero en el PT la pasamos mal, como no había pasado en todo el torneo, y creo que en el ST el equipo mostró que tiene un plantel importante, que hay jugadores afuera que están con muchas ganas, que son decisivos y gracias a eso lo pudimos empatar y lo terminamos ganando.



- Los ingresos, uno obligado (Copetti x Blondel lesionado), le hicieron muy bien al equipo. Fueron positivos.



- Sí, tenemos un plantel de muchos jugadores que están con muchas ganas, de jerarquía que responden cuando uno los necesita, que cuando están afuera suman. A lo que más apostamos es a tener bien al que está afuera porque sabemos que es el que te salva, el que viene desde afuera, entonces cuando lo necesitás tenés que echar mano. Entró muy bien Junior (Mendieta), Copetti también, muy bien Leo (Acosta). La verdad que nos dieron un salto de calidad en cuanto a lo que no teníamos en el PT que fue tener la pelota, nosotros habíamos jugado muy bien el ST con Gimnasia de Jujuy acá y el PT en Tandil nos había ilusionado pero creo que hoy (por el lunes) la verdad que en el PT nos vimos superados y obligados a cambiar el esquema e ir en busca del empate.



- Segundo triunfo seguido de local, trepan posiciones en la tabla consiguiendo esa fortaleza en el Monumental que tanto se buscaba en los últimos tiempos.



- Ganar de local es algo clave, nosotros sabíamos que el equipo no lo estaba consiguiendo en los últimos años, le había costado, y cuando hablamos con los dirigentes que nos fueron a buscar, recuperar la localía era el mensaje primario, gracias a dios ganamos los últimos dos partidos, pero repito, hay que felicitar a Instituto por el equipo que tiene, la forma de jugar que tiene, nosotros, con los jugadores que tenemos en el plantel los superamos en el ST pero la verdad que creo que fue el mejor equipo que enfrentamos hasta ahora.



- ¿Qué opinión le merece el arbitraje de Julio Barraza? Principalmente por el final con el penal sancionado y que discutió todo Instituto.



- La verdad que creo que el penal que nos cobra fue penal, el de Lucas (Blondel), después, en esa jugada puntual me parece que le pega en la mano. Fue un partido muy intenso, muy difícil para llevarlo adelante. Mucha fricción por momentos, creo que fue bueno, no tengo nada para decir.