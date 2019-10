Violencia contra las mujeres: piden declarar la emergencia

Fue a través de una nota que en se leyó en la reunión de comisión del Concejo Municipal ayer por la mañana, y que fue enviada por la Multisectorial autoconvocada, en relación al caso de Verónica, una docente rafaelina que sufrió violencia de género y la justicia determinó su desalojo y el de sus hijos de su hogar. “Hoy nos convoca Vero, porque su caso identifica a todas las violencias que nos atraviesan en nuestra vida diaria por ser mujeres”, comienza diciendo la nota presentada.Luego Verónica relata su situación, donde manifiesta que sufrió violencia de distintas maneras por parte de Juan Alejandro Fontanetto Parola y que incluso llegó a manifestárselo a los padres del hombre, quienes le dijeron que ella no se portaba bien y que debía ser obediente.“Hoy todxs somos Vero, porque después de escuchar su relato, ya nadie puede quedar inmune a tanta impunidad. El Estado nos calló, la policía no actúo, las instituciones no acompañaron. Hoy todxs somos Vero, porque creemos necesario manifestar la intranquilidad y desconfianza que sentimos cada vez que una mujer se encuentra en la necesidad de exponer una situación de violencia”, señala el documento.Sobre el final de la nota, se exige la declaración de Emergencia en Violencia contra las mujeres; que se garanticen políticas públicas concretas en la vulneración de derechos de las mujeres y sus hijos, que se implemente de manera urgente la Ley Micaela; que, de forma concreta, los gobiernos, la policía y el Estado se hagan responsables de esta situación y brinden todo tipo de protección a Verónica y sus hijos, y a todas las “Veros” que aún no reciben justicia.La Multisectorial Autoconvocada cuenta con las adhesiones de: ALDE Veterinaria; Asamblea Feminista; Agrupación Docente 4 de Abril; Agrupación Néstor Kirchner Rafaela; Asamblea Feminista; CTA Autónoma; Mamás de la Escuela Centenario de Rafaela; Mujeres Autoconvocadas; Mujeres al Frente; Mujeres Emprendedoras y Solidarias; Mujeres Evita; Ni una Menos Rafaela; Ni un pibe menos por la Droga; Partido Comunista Revolucionario; Partido Obrero Tendencia; Plenario de Trabajadoras Tendencia; Rafaela Emergente; Revuelo Disidencia; Sitraic; Voces en Rebeldía Rafaela; Voces en Rebeldía Esperanza.Los ediles se comprometieron a trasladar este pedido y caso puntual a la Oficina de Violencia de Género local, que funciona en el 1er piso del palacio municipal.