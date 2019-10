"Sentimos la importancia que tiene lo federal y que tenemos los municipios"

Sin lugar a dudas el clima electoral está en el momento más intenso y en donde la recta final se pone de manifiesto. De hecho el primer debate de candidatos a presidentes que se desarrolló el último domingo en Santa Fe y el que se producirá el 20 de octubre en Buenos Aires van delineando las estrategias de cada uno de los postulantes a asumir después del 10 de diciembre.

En la ciudad sumado a todo lo mencionado, el espacio político que encabeza el intendente Luis Castellano y que recibió un contundente respaldo el 16 de junio, al igual que Omar Perotti que asumirá como gobernador en diciembre, están participando activamente de la campaña a la presidencia del Frente de Todos, entendiendo que podrían después de 12 años volver a gobernar en los tres niveles del Estado: local, provincial y nacional.

En una extensa charla, el intendente de la ciudad reflexionó sobre varios temas y afirmó que la ilusión por lo que se viene es muy grande en un contexto en el que el vecino está muy agobiado por el día a día.



- ¿Que le pareció el debate?

- La verdad es que me parece una herramienta fundamental, nosotros en Rafaela tuvimos varios y siempre sirve para que la gente pueda dilucidar, decidir o reafirmar su voto. Que todos estemos en igualdad de condiciones, que haya un debate público que se haga por temas, en una Universidad pública de la provincia de Santa Fe me parece muy valedero. Son cosas a las que tenemos que acostumbrarnos y en ese sentido la democracia nos ayuda. Si bien la verdad no se dijo más de lo que todos ya sabíamos y quizás le faltó un poco más de pimienta, más debate, yo creo que cada uno va con su estrategia y se cuida también. Pero es incuestionable que el debate es un avance de la democracia.



- Participó junto a Perotti y Fernández del Foro de intendentes en Rosario, donde se habló de hábitat, ¿Qué evaluación hace de este evento?

- Sentimos la importancia que tiene lo federal y de la importancia que tenemos los municipios para la reconstrucción ante una situación de crisis y volver a poner de pie al país. Estamos viviendo momentos complejos, hemos presentado hace dos semanas el índice de desempleo en la ciudad y sabemos lo mal que la está pasando el rafaelino, y sabemos lo que pasa en la región en la provincia y en el país. Que hoy la reconstrucción esté planteada desde los intendentes, los municipios y las comunas para nosotros es música para los oídos, es entender que el país se reconstruye de abajo hacia arriba, que los que estamos permanentemente sosteniendo la situación de crisis somos los intendentes, que en los últimos 25 años pasamos de alumbrado, barrido y limpieza y alguna obra pública a atender el tema del empleo, la educación , la seguridad, el medioambiente y la vivienda con los mismos recursos y siempre tratando de hacernos cargo por esa cercanía con el vecino. Por eso este escenario y esta atención hacia nosotros es como un bálsamo y ayer (por el lunes) estaba lleno el salón y se discutía un tema clave como el hábitat, pensado no sólo desde el tema de la vivienda sino además desde la infraestructura.



- ¿En Rafaela en que puede mejorar el tema del hábitat, cómo es la situación actual?

- Nosotros tenemos 110.000 habitantes y casi 5.000 familias que ni siquiera tienen tierra propia y empezar a entender que seguramente María Eugenia Bielsa va a formar parte del equipo de gobierno de Alberto Fernández tener también a Omar Perotti comprendiendo el esquema y buscando alternativas conjuntas, es tener expectativas y decir, no estamos solos. Hoy el Instituto Municipal de la Vivienda está prácticamente sólo afrontando el tema del terreno con el programa Rafaela construye y hemos entregado 60 créditos pero seguramente si tuviéramos al gobierno nacional y al provincial apuntalándonos, seguramente hubiéramos entregado 600 y esto es generación de empleo, salir del alquiler para muchas familias, es poder asentarse en un determinado barrio y desde ahí nosotros soñamos y pensamos también la reconstrucción. Gobernar la ciudad de Rafaela en estos últimos años con un gobierno provincial y nacional de diferentes signos políticos y un concejo en minoría nos ha costado mucho y nos ilusionamos con que se pueda alinear todo ese proceso y que la ciudad tenga todo lo que se merece por todo lo que tracciona y trabaja.



- ¿Por qué cree que Rafaela respaldó en las primarias la gestión de Mauricio Macri?

- La gente divide la elección, mira lo local, provincial y nacional de distintas formas y yo creo particularmente que tal vez hubo una mirada de aquel conflicto con el campo y ese fantasma de lo que pasó y creo que eso quedó muy marcado. Yo creo que hay que pensar hacia adelante, y por lo que escucho y por lo que veo, la manera que tiene de moverse Alberto Fernández quiere dejar terminada esa etapa de división de grieta y diferencias, quiere construir para adelante y para nosotros como dirigentes políticos, como intendente es fundamental. Y reitero es fundamental tener alineados el gobierno local, provincial y nacional y es fundamental que el campo ingrese a este esquema de diálogo con todos, ya que trabajamos y nos desarrollamos a partir de la producción. Yo espero ilusionado esta reconstrucción porque desde Rafaela siempre tratamos de no fomentar la grieta y siempre buscamos el diálogo.