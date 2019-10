Faurie dio detalles del acuerdo Mercosur-UE

El canciller argentino Jorge Faurie estuvo este martes en la Bolsa de Comercio de Santa Fe, donde dio detalles del acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) firmado este año, así como el futuro de la Hidrovía Paraná-Paraguay, cuyo contrato deberá ser renegociado.Faurie, que ocupa el cargo desde junio del 2017, brindó una conferencia de prensa luego de reunirse con dirigentes locales. “El acuerdo prevé que todos los productos que están en la Unión Europea y el Mercosur, tengan un sistema de rebajas y eliminación arancelarias, además generar cupos para determinados productos y reglas de origen”, expresó el funcionario.Entre los años 2005-2018 el promedio anual de exportaciones del Mercosur con los países miembros de la UE fue de 3.387,80 millones de dólares aproximadamente. El acuerdo firmado este año entre representantes de ambos continentes busca disminuir o eliminar las barreras arancelarias.Con ello, los productos que hoy exporta Santa Fe a Europa tendrán una mejor ventaja competitiva dado que pagarán un menor arancel, explicó el canciller. El acuerdo prevé que entre Mercosur y Unión Europea se realice una desgravación arancelaria, de manera gradual, a fin de quitar cargas impositivas a la importación y exportación de distintos bienes.Sobre la importancia y la necesidad del acuerdo Faurie dijo, finalmente, que muchas veces “los dirigentes argentinos no prestan atención al escenario internacional. Estamos viviendo en un mundo con una enorme transformación, productiva y tecnológica. Si no estamos atentos a eso, perdemos parte del juego”.Por otro lado, el titular de la Bolsa de Comercio local descartó que el sector espere algún giro brusco en materia de relaciones internacionales en caso de que Alberto Fernández gane las elecciones. “El mundo está abierto y debemos adaptarnos según las circunstancias que se nos presenten. No podemos seguir con economías cerradas como lo hemos venido haciendo hasta el presente”, argumentó.