Críticas del bloque "Rafaela Puede Más" al gobierno local

En un comunicado, la Junta Central dice que el gobierno "no cumple con lo prometido", a más de tres meses de las elecciones.

El partido "Rafaela Puede Más", que tuvo al abogado Fernando Muriel al frente en las últimas elecciones por la intendencia de nuestra ciudad, envió un comunicado donde le reprocha al gobierno actual, comandado por Luis Castellano, que todo sigue igual pasadas las elecciones que lo tuvo como amplio ganador al arquitecto."Pasaron poco más de 3 meses de las elecciones municipales que ratificaron al actual intendente en su cargo. Quizá algunos piensan que la historia la escriben los que ganan, pero es justo decir que siempre hay otra historia, y es la que conoce la mayoría de los rafaelinos", comienza diciendo el comunicado que lo firma la Junta Central de dicho partido. En tanto, elabora un párrafo aparte donde destaca la obra de Avenida Luis Fanti: "todo sigue igual, excepto la conclusión de la rotonda de Luis Fanti y su refuncionalización", explican.Recordemos que esta fuerza rafaelina quedó en tercer lugar en las elecciones de junio, donde Muriel cosechó un poco más de 16 mil votos, quedando de Castellano y de Leo Viotti. Muriel fue muy crítico de este actual gobierno durante la campaña electoral, planteando muchos proyectos en distintas ocasiones. "En diciembre de 2018 se reguló por decreto la actividad desarrollada en el espacio público por los lavacoches. Mas allá de la poca efectividad lograda en el cumplimiento de una medida que vino a legitimar una acción prohibida, hoy el gobierno municipal a través de campañas publicitarias les pide a los ciudadanos que se nieguen a acceder al lavado de su auto cuando el lavacoches no esté registrado. Así, el Estado omite hacer cumplir la regulación que el mismo Intendente dictó y traslada al ciudadano el deber de convertirse en fiscalizador gratuito del municipio, con los riesgos que ello conlleva", mencionan sobre este proyecto.Por otro lado, rafaela Puede Más se encargó de recordar que "los grandes anuncios de las alarmas comunitarias y la colocación de cámaras junto al gran despliegue publicitario de la ordenanza mediante la cual se declaró la emergencia en seguridad, parecía ser la solución a todos los males en materia de inseguridad. Todo sigue igual. Dicha emergencia iba a posibilitar acortar plazos de contrataciones,ejecutar con celeridad acciones prioritarias en materia de seguridad. Sin embargo, a más de 7 meses de dicho acto legislativo todo parece haber quedado en el olvido. El transporte público también continua abandonado, solo el boleto se actualiza. El valor del pase del colectivo urbano tuvo un incremento interanual del 150% (septiembre 2018 a septiembre del 2019) con un valor de $10 a los $25 que hoy debe pagarse, con un servicio que lejos está de ser el adecuado", expresaron.Por último, mencionaron que "del mismo modo, el municipio incrementó la tasa municipal por encima de la inflación interanual del país. La oposición en el Concejo respaldó el redireccionamiento de partidas para abordar la problemática social durante la campaña. Al DEM no le resultó suficiente, y sigue pidiendo redireccionamiento de partidas. Mientras tanto el organigrama municipal sigue sobredimensionado de cargos políticos. Es importante en los tiempos que corren, dar una señal al ciudadano con la reducción de gastos en la política para acompañar el esfuerzo que realizan todos los sectores de la ciudad", remarcaron.En otro tramo del comunicado, este partido dice que "es el momento de comenzar a tomar decisiones. Exhortamos al Sr. Intendente a enviar al Concejo Municipal una estructura de su nuevo gabinete que se adecúe a los tiempos que corren, demostrando un fuerte compromiso de austeridad y cuidado de los dineros públicos de los Rafaelinos. Exigimos la pronta instalación de cámaras de última generación y con reconocimiento facial en distintos puntos estrátegicos de la ciudad para prevenir y combatir el delito. Revisar la fórmula de aumento de la tasa municipal para que los contribuyentes no deban pagar aumentos superiores a la inflación. Repensar el transporte público tanto en el ruteo como en el mantenimiento para brindar un mejor servicio", expresaron, recordando que "como rafaelinos solo nos interesa construir una ciudad mejor, desde nuestro espacio político vamos a aportar nuestra mirada e ideas para que eso suceda", finalizaron.