El dólar escaló ayer 13 centavos

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El Banco Central junto con entidades oficiales salieron ayer a apuntalar la demanda de dólares, pero igual no consiguieron frenar un avance en la cotización del billete, que terminó a 60,44 pesos para la punta vendedora en el circuito minorista.En esa plaza, la divisa norteamericana registró un aumento de 13 centavos con relación al viernes pasado, tras acumular en esa semana un incremento de 22 centavos.De este modo y de acuerdo con el promedio que elabora diariamente la entidad que conduce Guido Sandleris, la divisa norteamericana operó a 56,34 pesos para la punta compradora y 60,44 para la vendedora.Según trascendidos, la autoridad monetaria se habría desprendido de al menos 100 millones de dólares para cubrir la demanda de billetes que viene subiendo cuando restan menos de dos semanas para las elecciones generales.En el sector mayorista, la divisa norteamericana cerró a 58,27 pesos, lo que significó un incremento de 22 centavos respecto del viernes pasado.El volumen negociado en el segmento de contado, tras el día no laborable del lunes, creció levemente y se ubicó en US$ 399,4 millones.La tasa de política monetaria convalidada por el Banco Central quedó en un promedio diario de 68,003%. .La entidad no pudo continuar con el recorte en los tipos de interés como venía ocurriendo en las últimas jornadas.El monto total adjudicado fue de 210.844 millones de pesos, en una rueda con vencimientos por 201.389 millones, lo que significó una contracción de 9.455 millones