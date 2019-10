Atlético y Ben Hur de cara a la Liga Provincial

Mientras la competencia local está entrando en la etapa más importante, con la disputa de las semifinales, ya en el corto plazo asoma la nueva edición de la Liga Provincial de básquetbol. En la edición 2019/20 estarán jugando dos clubes de nuestra ciudad, Atlético y Ben Hur, ya que 9 de Julio decidió no hacerlo en esta oportunidad.La Crema, que sigue en competencia en el Oficial de la ARB y tendrá como rival a Independiente, confirmó formalmente la semana pasada su participación. El plantel completo que está jugando actualmente continuará en la Copa Santa Fe, ya con acuerdos confirmados con Juan Cruz Bertero y Jonatan Faber.El entrenador Marcelo Miretti entregó a la dirigencia algunos nombres de jugadores con la intención de tener un par de incorporaciones que le den un salto de calidad al equipo, pero por el momento no hay novedades. Se trata de un base-escolta, y de un ala-pivot. Además, del medio local pueden llegar una o dos incorporaciones. Uno de los apuntados es Facundo Chiabotto, al no participar el "9" del torneo. Pero también lo quiere Ben Hur.PORCHIETTO, GUZMANY MOREYRA EN LA BHTras quedar eliminado por Unión la semana pasada en los cuartos de final del Oficial, el entrenador Cristian Losano y la dirigencia de Ben Hur están enfocados en el armado del plantel para el objetivo provincial.Empezando por la propia escuadra, hay que decir que la BH no podrá contar, al menos hasta diciembre, con Hernando Aveldaño. El goleador del equipo viajó a España por un emprendimiento personal y, en caso de sumarse, lo haría desde enero. Además, se volvió a hablar con Lautaro Marconetto para que regrese para la Liga, pero por motivos personales no jugará en ningún club ya que viajará al exterior en 2020.Con este panorama, habrá varias caras nuevas. Regresa al Club el juvenil entrerriano Pablo Moreyra, que en los dos últimos años jugó en Saladillo. Y ya hay un acuerdo de palabra con el base de Unión de Sunchales, Pedro Porchietto, y con el pivot que se destacara en 9 de Julio el año pasado, Gonzalo Guzmán, oriundo de Porteña.En tanto, se espera por la respuesta a la oferta realizada a Facundo Chiabotto (al que le hablaron también de Brown de San Vicente y CACU de Ceres), y posiblemente también pueda venir a préstamo Franco Albornoz, cuando finalice la participación de 9 de Julio en el Oficial.LOS PLAZOSEl próximo viernes 18 cierra el plazo para anotarse para la temporada. En principio, el sorteo de zonas está previsto para el 26 de octubre, presentación de listas de buena fe 8 de noviembre, lanzamiento 12 de noviembre y duelo inaugural 14 de noviembre.SEMIFINALES ARBAnoche se confirmaron las fechas para las series 9 de Julio - Unión y Atlético - CAI. Empiezan el viernes 18 a las 21.30 en cancha de los mencionados en primer término. Las revanchas serán el viernes 25 en Sunchales y el Colucci. Si hay terceros juegos, van el lunes 28 en el Centenario y el Casarín.