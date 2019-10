Actividad del senador Calvo

“Compartimos el centenario de la Escuela N° 1066 "Santa María de los Ángeles" junto a toda su comunidad educativa. No ha sido un camino sencillo, pero el esfuerzo y dedicación de muchos religiosos, hombres y mujeres han traído la primera escuela a la localidad, cumpliendo su rol de evangelizar y educar. Felicitaciones por estos 100 años de vida”, expresó el senador Alcides Calvo.Días atrás se realizó el acto protocolar para festejar los 100 años de la Escuela Santa María de los Ángeles frente al edificio de la institución con la presencia de alumnos, docentes, personal docente, padres, ex docentes, ex directoras, representantes de distintos establecimientos educativos, como así también de Patricia Suppo y Nancy Casenove, directora y vice del nivel primario, respectivamente, César Maldonado director del nivel secundario y Alejandrina Varayoud directora del nivel inicial. Una de las presencias más esperadas, fue la de la Hermana Aurora, que llegó acompañada de otras hermanas de la Congregación. También estuvo presente el Obispo de la Diócesis Rafaela, Monseñor Luis Fernández, el Cura Párroco José Luis Riberi, el senador provincial Alcides Calvo, los diputados Mirta Bertone, Omar Martínez y el presidente comunal Amadeo Bazzoni.Durante la ceremonia hubo palabras alusivas a este importante acontecimiento de varias personas entre ellas de Patricia Suppo, actual directora. Monseñor Luis Fernández realizó una bendición especial y también se realizaron descubrimientos de placas, oportunidad en la cual el senador Calvo, junto a directivos del establecimiento, presentó una de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, como así también el legislador hizo entrega de la bandera del Departamento Castellanos.El sábado por la noche tuvo lugar la cena del centenario, con la presencia de más de 750 personas, entre alumnos, docentes, directivos tanto actuales como de décadas pasadas, padres y particulares.En esta oportunidad Calvo estuvo en instalaciones de la Biblioteca Popular “Rafael Rodolfo Prigioni”, entidad a la cual hizo entrega de recursos para la IV Edición de “Teatro Independiente Zenón Pereyra” realizada en la localidad, como así también la Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada N° 3002 “Fray Justo Santa María de Oro” recibió el acompañamiento del senador por el 50° aniversario de la institución y a continuación se reunió con la Agrupación Gaucha “Don Zenón” quienes recibieron apoyo institucional para asistir a la 1° Gran Fiesta por el Día del Niño, con juegos y actividades muy particulares.En esta visita a la localidad, Calvo además hizo entrega a la comuna de Zenón Pereyra de los trofeos que serán utilizados en la 6ª edición de las "300 Millas de Santa Fe", evento que debía realizarse este fin de semana y que por razones climáticas debió reprogramarse, encauzando el apoyo puesto de manifiesto en cada actividad en el Departamento.