No se suspende la causa AMIA

BUENOS AIRES, 16 (NA). - La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo del ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, para que se suspenda la causa por irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA, a raíz de sus problemas de salud.Se trata del proceso en el que el ex funcionario ya fue condenado a una pena de cuatro años y seis meses de prisión por los delitos de peculado y encubrimiento por favorecimiento personal.El planteo de Anzorreguy fue al apelar el veredicto del Tribunal Oral Federal 2, que impuso las condenas.El Tribunal Oral ya había rechazado el pedido del ex jefe de la SIDE durante el juicio oral y público, en el que fue condenado, entre otros, el ex juez Juan José Galeano, y absuelto el ex presidente Carlos Menem.Los jueces Angela Ledesma, Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña, ahora rechazaron el recurso de Anzorreguy, por lo que quedó firme la decisión que habían adoptado los magistrados del Tribunal Oral, que concluyó que el ex funcionario "tiene capacidad" para ser enjuiciado."No es posible concluir que se encuentra afectado el derecho de defensa en los términos que postula el defensor", sostuvo el Tribunal."El cuadro clínico que presenta a la fecha Anzorreguy autoriza a que a su respecto se continúe con la tramitación de estas actuaciones, en las que ha recaído sentencia condenatoria con fecha 28/2/2019", concluyeron.