Con día, hora y árbitro

La ‘Crema’ no tuvo descanso luego del triunfazo conseguido en la noche del lunes ante Instituto por 3 a 2 y ayer por la mañana regresó a los entrenamientos. Atlético de Rafaela estará visitando el próximo domingo a San Martín de Tucumán, encuentro correspondiente a la fecha 10 de la Zona B de la Primera Nacional.Dicho encuentro será arbitrado por Adrián Franklin. El santafesino dirigió al conjunto albiceleste en una ocasión y fue con victoria para los rafaelinos por 1 a 0 ante la “Gloria” cordobesa, la pasada temporada.El programa completo de partidos y árbitros de la fecha 10:15.30 Chicago - Alvarado (Yamil Possi), 17.10 (TV) Estudiantes (Rio IV) - Belgrano (Ramiro López).11.00 Brown (P.M.) - Mitre (Nelson Sosa), 15.30 Atlanta - San Martín (SJ) (Leandro Rey Hilfer), 18.30 Independiente (Mza.) - Agropecuario (Lucas Novelli).18.05 (TV) Ferro C. Oeste - Estudiantes BA (Pablo Dóvalo), 21.05 (TV) Temperley - Dep. Morón (Sebastián Zunino).Platense - Barracas Central (Yael Falcón Pérez).17.00 San Martín (Tuc.) - Atlético de Rafaela (Adrián Franklin), 18.00 (TV) Almagro - Quilmes A.C. (Bruno Bocca), 19.00 Villa Dálmine - Def. De Belgrano (Fabricio Llobet), 19.00 Instituto - All Boys(Nazareno Arasa), 20.00 (TV) Sarmiento - Tigre (Luis Lobo Medina).15.30 Dep. Riestra - Brown (Adrogué) (Gerardo Méndez Cedro), 20.00 (TV) Chacarita Jrs. - G. Y Esgrima (Mza.) (Diego Ceballos), 20.30 Santamarina (T) - Gimnasia (J) (Julio Barraza).