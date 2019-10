Sportivo ante 9 de Julio en el cierre de la fecha

Este miércoles se estará cerrando la fecha 11 del torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. Promesa de partido en Villa Rosas. Sportivo Norte, que será local en cancha de Peñarol (tiene la suya suspendida), se estará enfrentando ante 9 de Julio en un encuentro que tiene unos cuantos 'condimentos'.El empate de Ferrocarril del Estado con Atlético de Rafaela del domingo lo dejan al ‘Negro’ con una inmejorable oportunidad de pasar al frente en la tabla de posiciones, colocarse como único líder y depender de sí mismo para ser campeón, 'pavada' de partido el de hoy. Luego restarán sólo dos capítulos. Y el “León”, que viene al asecho, irá por los tres puntos que lo dejen a sólo uno del puntero. También se juega mucho.El cotejo principal comenzará a las 21:30 hs y será arbitrado por Silvio Ruiz.Dep. Tacural 1-1 Dep. Ramona, Florida 4-1 Peñarol, Talleres (MJ) 1-5 Dep. Libertad, Ben Hur 1-1 Arg. Quilmes, Unión 1-3 Brown San Vicente, Ferrocarril del Estado 0-0 Atlético de Rafaela.Anoche se llevó a cabo la reunión del CD liguista y se confirmó el programa de la fecha 12 de la Primera A, como así también los adelantos que se disputarán en la Primera B.En el principal grupo de LRF la acción comenzará el jueves en barrio Italia, seguirá el viernes en Ramona y se completará el domingo.Así va la fecha 12:, a las 21hs Arg. Quilmes vs Unión. Viernes 18/10, a las 22hs Dep. Ramona vs Atlético de Rafaela., a las 16hs Brown San Vicente vs Ferrocarril del Estado, 9 de Julio vs Ben Hur, Dep. Libertad vs Sportivo Norte, Peñarol vs Talleres de María Juana, Dep. Tacural vs Florida de Clucellas.El viernes a las 22hs jugarán Dep. Aldao vs Arg. Humberto, si este miércoles, cuando se inspecciones las instalaciones del local se aprueben las luces, de lo contrario irá el domingo. También el viernes: 22hs Independiente Ataliva vs Tiro Federal y Zenón Pereyra vs Bochazo.