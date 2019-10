Algunos comercios abrieron sus puertas, pese al feriado

Mucho se habló de este lunes feriado que pasó. Mucha gente estuvo confundida con respecto a la jornada laboral. Otros, sin embargo, engancharon el viernes y el día de ayer para tomarse unos días de vacaciones. Pidiéndose el día, claro.

La actividad laboral en nuestra ciudad, como en tantos otros sectores del país, se mostró activa, no así las grandes cadenas de electrodomésticos, que se adhirieron al feriado.

La contracara fue el poco movimiento que hubo en el centro rafaelino. Al no haber actividad bancaria, al no tener clases los chicos y al no tener que hacer trámites en el Edificio Municipal, porque estuvo cerrado, la gente poco salió a la calle y el día se hizo notar como un verdadero feriado.

"Abrir hoy - por ayer- teníamos que abrir. Es una situación muy difícil. A uno le va mal y por lo menos se distrae trabajando, haciendo cosas en el negocio. Quedarnos en casa no soluciona nada", le dijo un comerciante a este Medio, tras finalizar la primera parte del día. Y como sucede en un día en donde las actividades se ven diezmadas, llegando al mediodía y sobre todo por la tarde, la actividad fue un poco mejor y tuvo más movimiento.

Hay que aclarar que muchos comercios, sobre todo los grandes, decidieron abrir el pasado sábado, día feriado y tomarse el lunes. Además, hay que aclarar que se vendrán desde hoy en adelante "los días más fuertes", por las ventas que puedan llegar a dar por el día de la madre, el próximo domingo.

En cuanto a los servicios municipales, anoche fue el turno de los residuos recuperables, recordando que el último viernes por la noche los rafaelinos no sacamos la basura. La Recolección de Patios correspondiente al sector 2 se iniciará esta noche. Además, recordemos que en este fin de semana los Minibuses circularán con frecuencia correspondiente, mientras que ayer se cobró, de manera normal la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) se abona normalmente.

En tanto, hoy el Edificio Municipal, en todas las oficinas dependientes del Municipio, volverán a funcionar de manera normal.

Este fin de semana que pasó fue el primero luego de casi dos meses, después del último lunes 19 de agosto, un feriado que se trasladó con fines turísticos ya que, el 17 de agosto, fecha en la que se celebra el Paso a la Inmortalidad del General San Martín, cayó sábado.



MOVIMIENTO DE

FIN DE SEMANA

El mal clima que afectó amplias regiones del país no fue obstáculo para que alrededor de 2,9 millones de turistas y excursionistas recorrieran la Argentina, que desembolsaron en forma directa casi $ 4.400 millones, según un informe de CAME. Entre el viernes 11 y este lunes 14 se trasladaron 1.050.000 turistas y 1,9 millones de excursionistas por el país, en total es 1,9% más que en la misma fecha del año pasado, agregó la entidad que agrupa a pymes de todo el país.

"El cambio en los hábitos de consumo continúa manifestándose en cada uno de estos periodos, donde el público aprovecha para hacer escapadas cortas low cost o como excursionistas en ciudades o provincias vecinas", explicó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Agregó que "a pesar de los vuelos afectados y el mal tiempo, la gente eligió viajar", y precisó que en total viajaron 1.050.000 turistas, 6% más que en el mismo fin de semana largo del año pasado.

Con un consumo diario de $1.520 cada uno y una estadía media de 2,1 días, gastaron $3.383,5 millones, 42,5% más que en la misma fecha de 2018.

Completaron el fin de semana 1.833.800 excursionistas que se desplazaron de una ciudad a otra a pasar el día, con un costo promedio de $550 per cápita, se estima que movilizaron $1.009 millones.

"Las condiciones del tiempo complicaron el fin de semana, especialmente por las tormentas en Buenos Aires que dificultaron la salida de vuelos a todo el país y llevó a que muchos bonaerenses y porteños cancelaran o postergaran sus mini- vacaciones", indicó CAME.

A diferencia de lo ocurrido en territorio bonaerense, en el sur del país y en la zona de Cuyo, el tiempo fue mayormente bueno, mientras que en el Litoral y Centro, más tormentoso.

Para explicar el resultado turístico, la entidad dijo que "un factor que ayudó este año a que crezca el turismo a pesar de las condiciones económicas, fue el tipo de cambio: desalentó a viajar al exterior y alentó a muchos extranjeros a venir a la Argentina, especialmente de los países de América Latina que comparten el mismo feriado".

En Mar del Plata, la ocupación rondó el 60% con algo más de 200 mil arribos y muchas actividades para retener a los visitantes y otras localidades transitadas fueron Cariló, Pinamar, Villa Gesell y San Clemente del Tuyú con la 53º Fiesta Nacional de la Corvina Negra.

En el interior de la provincia, se destacaron ciudades como Tandil, Sierra de la Ventana, Junín y Tigre, todas con fiestas, ferias y eventos convocantes.

A Bariloche ingresaron 16.500 personas con un nivel de ocupación bueno para esta época y otros lugares que tuvieron su público, aunque no es el mejor período fueron Las Grutas y San Antonio Oeste.

En Entre Ríos, con lluvias, tormentas, y por momentos despejado, el fin de semana fue menos de lo que pudo ser, pero cumplió, indicó la entidad en su informe.

En Misiones, con buen tiempo, el fin de semana fue tranquilo, similar al año pasado y Córdoba, por el contrario, estuvo afectado por un mal clima y no hubo tantos excursionistas como se esperaba.