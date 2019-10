"Queremos ser parte del proyecto federal de Alberto Fernández"

Este lunes, en la ciudad de Rosario, se llevó a cabo el Foro de Ciudades: Hábitat, Federalismo e Identidad. El evento estuvo encabezado por el candidato a presidente de la Nación, Alberto Fernández; el gobernador electo de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti; y María Eugenia Bielsa, ex vicegobernadora de la provincia de Santa Fe.

Más de mil dirigentes de distintas partes del país colmaron las instalaciones del Salón Metropolitano del Centro de Convenciones y Eventos Rosario, entre ellos el intendente Luis Castellano, quien expuso en la ronda de experiencias que se desarrolló durante la tarde.

El mandatario local se refirió especialmente al tema hábitat y dijo: “Todos los que somos intendentes o intendentas, presidentes comunales, estamos en la trinchera todos los días y dialogamos sobre cuáles son nuestras prioridades”.

“La verdad que prioridades son todas. Hace 25 años atrás, teníamos municipios que nos ocupábamos del alumbrado, barrido, limpieza y alguna obra pública. Hoy los intendentes nos tenemos que abocar al tema salud, educación, pobreza, obra pública, vivienda, el terreno, temas ambientales, empleo, producción. Como consecuencia, el municipio se ha transformado en el lugar de múltiples demandas y a los cuales no sabemos ya cómo seguir atendiendo”, agregó.

También expresó que “parte de la convocatoria y asistencia de hoy es que sentimos una enorme esperanza puesta en que Alberto Fernández pueda ser presidente de los argentinos y entienda que la conducción es de abajo hacia arriba”.

“Como sabemos que lo entiende y va a ser así, estamos aquí porque la situación es límite. En esta situación de dificultad, jamás hemos sido invitados a debatir el federalismo. Jamás hemos sido invitados a discutir la coparticipación y, en esta provincia, hasta nos han hecho sacar la foto con un cheque de un Nodo que nos pertenecía por Ley, que es el cheque del Fondo de Obras Menores. Eso es la degradación más absoluta de la función de los intendentes e intendentas”, remarcó Castellano.



HÁBITAT

Además, Castellano manifestó: “En ese proceso también estamos lidiando con el hábitat. Rafaela tiene 110 mil habitantes y casi 5 mil familias que no tienen la posibilidad de una vivienda propia. Y ni siquiera la posibilidad de soñar con su terreno propio. Y ahí está el primer gran inconveniente. El suelo es el único bien que exponencialmente crece en su valor sin que su dueño ponga un solo centavo de inversión”.

Al respecto, completó: “El crecimiento de su valor se lo da la obra pública, el desarrollo urbano, la inversión pública y quienes se van asentando alrededor de esa tierra. Entonces, es indispensable pensar en una política de vivienda y hábitat sin una Ley de Tierra que nos ayude a los municipios y comunas a terminar con la especulación urbana y pueda proveernos de tierra para que tantas familias trabajadoras puedan acceder. Esto es clave en la provincia y en la nación.

Y después, “potenciar el esfuerzo de tantas familias que pueden autoconstruir su vivienda con una ayuda de materiales. Ahí creo que está el secreto de poder, con menos dinero, un terreno accesible y la posibilidad de materiales, llegar a apalancar la construcción y la necesidad de tantas familias argentinas, donde Rafaela no es una excepción”.

Para cerrar, declaró: “Queremos ser parte de este proyecto federal, necesitamos ser parte de esta decisión de construir de abajo hacia arriba. Tenemos una enorme ilusión en Alberto y Cristina y en nuestro gobernador electo, Omar Perotti, ex intendente de Rafaela, y estamos con las manos dispuestas para trabajar junto con las familias para sacar este país adelante”.



LA POLITICA

DEL CONSENSO

Por su parte, Alberto Fernández convocó a “diseñar otro país” con una mirada federal, que permita distribuir los recursos equitativamente, y destacó que su gobierno será “de un Presidente y 24 gobernadores”. Fue durante el cierre del Foro de Ciudades - Hábitat, Federalismo e Identidad, que se desarrolló en la ciudad de Rosario -ver pág. 3-.

“Hagamos un país federal. Eso implica distribuir nuestros recursos de tal modo de que lleguen a todas las latitudes de un modo racional, para que cada punto del país pueda organizar su progreso y su desarrollo, y pueda evitar la migración de sus habitantes en búsqueda de mejor suerte en otros puntos del país”, dijo Fernández acompañado por los gobernadores electos Omar Perotti (Santa Fe) y Jorge Capitanich (Chaco), la arquitecta María Eugenia Bielsa y la vicegobernadora electa de Santa Fe, Alejandra Rodenas.