¡Triunfazo! Atlético lo dio vuelta sobre la hora y le ganó a Instituto

Quedaba poco. Apenas un minuto. Suficiente para que vuelva a aparecer Franco Racca, como una semana atrás en Tandil, para poner la igualdad cuando el partido se moría. Era el 2 a 2, y por cómo se había dado el encuentro, con un tiempo para cada uno, quizás hubiera sido negocio. No todo terminó ahí. Atlético de Rafaela no bajó los brazos, mantuvo el pie en el acelerador y fue por la épica. Tras pasarla mal en el primer tiempo e irse al descanso 1-2, con un rival muy superior en lo futbolístico, lo pudo revertir a puro corazón y garra. Jugó un gran complemento, lo puso contra las cuerdas al elenco cordobés y en el minuto 50, sí, cuando ya se apagaban las luces del Monumental, el árbitro Barraza le dio un penal que discutió todo Instituto. Leonardo Acosta lo cambió por gol y así la “Crema” se quedó con tres puntos muy valiosos. Triunfazo 3 a 2!Ante las dificultades que presentó el conjunto de Walter Nicolás Otta, los cambios que vinieron en el segundo tiempo lograron sacar el partido adelante. Leo Acosta fue el 'abanderado'. Pero antes hubo que sufrir. Los de Alta Córdoba llegaban con una interesante racha (tres victorias y misma cantidad de empates) y en los primeros 45 impusieron su juego mostrando su mejor versión. A los 16 minutos, de penal, se puso arriba por intermedio de Damián Arce, y aunque el local alcanzó el empate en la única clara que tuvo y por intermedio de su goleador, Ijiel Protti (de cabeza tras un centro preciso de Liporace), no se desesperó y se puso otra vez en ventaja con el tanto de Germán Estigarribia. Así se fueron al descanso. La segunda mitad fue totalmente favorable para el elenco albiceleste que recién a los 44 tuvo su premio con el tanto de cabeza que consiguió el central Racca, y minutos después, el tercero de Acosta.Así, Atlético sumó su segundo triunfo en fila en casa (suma tres partidos sin perder con dos victorias y un empate), y escaló varios puestos en la tabla de la Zona B.Agropecuario 0 vs Platense 2 (Campasso y Susvielles).Quilmes 1 (Alegre) vs San Martín Tucumán 4 (Pons x 3 y G. Rodríguez).15.30hs Def. de Belgrano vs Almagro, 19.10hs (TyC Sports) Tigre vs Villa Dálmine, 20hs Chacarita vs Dep. Riestra.1-Matías Tagliamonte; 4-Lucas Blondel (49m 14-Enzo Copetti), 6-Alexis Niz, 2-Franco Racca e 3-Ignacio Liporace; 8-Renso Pérez, 5-Emiliano Romero (cap), 11-Reinaldo Alderete (46m 17-Leonardo Acosta) y 10-Joaquín Quinteros (64m 15-Junior Mendieta); 7-Ijiel Protti y 9-Denis Stracqualursi.12- Nahuel Pezzini, 13-Stéfano Brundo, 16-Mauro Marconato, 18-Alan Bonansea.Walter Nicolás Otta.1-Lautaro Petruchi; 4-Franco Flores (cap), 2-José Villegas, 5-Juan Sills y 6-Emiliano Endrizzi; 8-Ignacio Antonio y 3-Gastón Yabale (5m 15-Facundo Silva y 85m 16-Rodrigo Garro); 7-Mateo Bajamich, 10-Damián Arce (75m 14-Nicolás Watson) y 11-Malcom Braida; 9- Germán Estigarribia.12-Emanuel Sittaro, 13-Franco Canever, 17-Martín Pino, 18-Juan Apaolaza.César Zabala.16m de penal Damián Arce (I), 36m Ijiel Protti (AR), 44m Germán Estigarribia (I).44m Franco Racca (AR), 50m de penal Leonardo Acosta (AR)Franco Racca (AR); Lautaro Petruchi, Ignacio Antonio (I).Nuevo Monumental.Julio Barraza.Damián Espinoza y Walter Ferreyra.Martín Gonaldi.