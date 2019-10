Sensaciones y sentimientos

VIDEOCLUBES E HISTORIAS DE AMORLos vieron. Seguro que esa vez los vieron. Y que al iniciarse nadie se conformó con mirarlos desde afuera; la de los videoclubes fue una revolucionaria novedad de hace no tan lejanos años.Los testigos de su nacimiento tampoco se privan hoy de recordar su crecimiento y posterior esplendor y concurren con el mismo interés al nuevo local del video club, a pocos metros de un bulevar muy transitado y de la esquina en que ya estaba, sonora de fuegos artificiales.Entonces había, igual que ahora, una clasificación que integraba los gustos. Algunos de los entonces recientes espectadores domésticos buscaban emocionarse con la película meticulosamente elegida, y si no los hacía llorar no se consideraban realizados. Coexistían con los estrictos y severos cinéfilos, buscadores de títulos “de director” y “de colección” aunque todos, absolutamente todos, eran buscadores tenaces de las perlas legítimas: los “estrenos”, mencionándose así a las películas recién ingresadas a los videoclubes.Generaron historias de amor en todos los aspectos y direcciones. A las mostradas en la paciente, incansable pantalla de televisor hay que agregar la generosa admiración de los disfrutadores de sillón a actores y actrices y –sobremanera- a los considerados consagrados grandes directores.Si. También hubo historias románticas desarrolladas fuera de la pantalla.Surgieron entre los concurrentes a los videoclubes. Comenzando astutamente con el utilitario recurso de la “desinteresada” recomendación de películas, nacían conversaciones llenas de matices que –no por falta de interés de los protagonistas- nunca llegaron a filmarse. En los videoclubes, lugares muy gratos y motivadores de felicidad, cada uno era autor del guión, actor y director de películas de la vida real, con destino de extensos finales habitados por hijos y nietos.Como en todas las historias de amor, hubo preocupantes sombras; del luminoso asombro de ver cine en casa, un día la tecnología irrumpió con la misma fuerza que la visita de los gitanos en la gran novela de García Márquez, y amenazó con quitarle encanto al milagro del cotidiano cine: el sistema DVD, que nos regaló la feliz certeza de no tener ya que rebobinar las películas antes de devolverlas, con el agregado del envolvente sonido del home theater, y culminando con la alta definición (HD) y el ultra sistema 4 K llegado domésticamente a televisores testigos del supremo asombro aunque, por supuesto, eso de “culminar” es un modo de decir porque siempre aparecen tecnologías superadoras y nuevos modos de deslumbrar a los –ahora- ya exigentes espectadores, felices y casi satisfechos por contar en casa con abundantes paquetes de películas y series provistas por multipoderosas empresas de televisión.El sistema de videoclubes, que permite el alquiler por 24 horas de un material fílmico, sigue siendo fuerte y apreciado. Por la libertad de elección que supone, por la disposición permanente de ese material y porque las películas estrenadas en salas de cine, llegan antes a los videoclubes que a las programaciones de televisión. Muchas de ellas, por ser de contenidos regionales, no son parte de la programación de las grandes empresas, atentas más al material de interés masivo que a las de argumentos muy específicos (el cine “de director”).Los videoclubes convivieron con todos los sistemas. Si no hubiera sido de ese modo, no podríamos ahora ejercer nuestra social y saludable (¿) conducta de recomendar películas.Lo que sí es destacable que el cine y la vida (especialmente la cotidiana) tienen una relación tan entrañable, como las parejas de ficción de la pantalla y las de espectadores, esos que sueñan que alguna vez un notable director se dedicará a filmar su vida.