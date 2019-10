Trigo: advierten pérdidas de rinde del 10 al 40%

El trigo ingresa en su período crítico con un 25% en condición regular, en la región productiva núcleo donde se estiman pérdidas de rinde de 10 al 40%. Así lo consignó hoy la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en un informe que detalló que falta sembrar un 25% del maíz 2019-2020.Las precipitaciones que se registraban este viernes y que se esperan también para mañana sábado no alcanzarán para revertir el pulso seco en la región porque serán en forma de lluvias y lloviznas débiles y aisladas."Los trigos están desplegando su hoja bandera, las lluvias no alcanzaron para recuperarlos. Ya se estiman pérdidas de rinde de 10 a 40%. La falta de agua en el centro-sur santafesino le puso un techo al potencial. Aunque llueva ya se estima entre un 10 a un 15% menos de rinde", indicaron los autores del reporte de GEA.Señalaron que hacia el sur de Santa Fe y oeste bonaerense y el este cordobés, las pérdidas trepan del 20 al 40% y pueden agravarse si no llueve."El 25% de los cuadros está en condiciones regulares, 30% bueno y 45% muy buenos. Los pronósticos no son alentadores. Pero si no llueve pronto, hasta los lotes muy buenos sufrirán un gran impacto, ya que no podrán expresar en rinde la gran cantidad de macollos que formaron con el clima frío", manifestaron.Aclararon que los que están espigando (generando espigas) que constituyen un 5%, son los que tendrían las mayores pérdidas mientras que consideraron que el 35% está con la espiga embuchada y resto entre hoja bandera y encañazón.Por otra parte señalaron que "otra vez las lluvias esquivan las áreas más necesitadas. El patrón de lluvias escasas y salpicadas en pequeñas porciones de la región volvió a imponerse. El acumulado más importante se registró en Rosario con 22,8 mm en toda la semana, seguido por General Pinto con 20 mm"."El sudeste de Córdoba y el extremo sur de santa Fe siguen a la espera de agua, en condiciones de sequía", añadieron.Explicaron que para recuperar condiciones óptimas de humedad se necesitarían lluvias con promedios de 120 mm a 140 mm en gran parte de Córdoba.Asimismo la GEA precisó que el frío de octubre sigue sorprendiendo con sus marcas de pleno invierno ya que en la mitad de la provincia de Buenos Aires, los termómetros se hundieron decididamente bajo los cero grados.El área más afectada es el sudeste bonaerense: Benito Juárez marcó 4,6°C bajo cero y Tandil -3°C.Mientras, se verifica un tiempo de descuento para el maíz que en la región núcleo faltan 350 mil hectáreas por implantar y quedan 12 días de siembra."La implantación del maíz temprano avanzó solo un 5% esta semana. La ventana de siembra se estrecha y sembrar tarde implica correr la floración a enero, aumentando el riesgo de producción", se dijo al señalar que "hay tiempo hasta el 15 de octubre para sembrar".