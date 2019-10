El ministro Faurie expone en la Bolsa de Comercio de Santa Fe

LA SITUACION ACTUAL DE LA PROVINCIA



El ministro de Relaciones Exteriores de la Nación, Jorge Faurie, expondrá hoy en la sede de la Bolsa de Comercio de Santa Fe acerca del Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, en el marco de un desayuno al que asistirán directivos y empresarios de la región.El abogado santafesino, quien desde el 12 de junio de 2017 ocupa ese cargo como parte del gobierno de Mauricio Macri, tiene una dilatada experiencia en el tema, ya que anteriormente fue embajador de la República Argentina en Francia. Faurie es el cuarto diplomático de carrera que ocupa la posición de canciller y el segundo de los egresados del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, ya que el mismo fue creado recién en 1963.Además, en esta disertación que se hará en la capital provincial, el funcionario se referirá a la futura renegociación del contrato de dragado y mantenimiento de la Hidrovía Paraguay-Paraná.Con motivo de la presencia del ministro de Relaciones Exteriores en nuestra provincia, el Directorio de la Bolsa de Comercio de Santa Fe y el Centro de Estudios y Servicios elaboró un documento que refleja la situación del comercio exterior de la provincia de Santa Fe respecto de la Unión Europea.En esa presentación se tiene en cuenta exclusivamente la parte económica del mismo, y específicamente el comercio de mercancías, cuyos lineamientos generales se detallan a continuación. El acuerdo prevé que el Mercosur (ME de aquí en adelante) liberalice el 91,00% de sus importaciones por parte de la Unión Europea (UE) a lo largo de un período de transición de hasta 10 años. Por su parte, la UE liberalizará el 92,00% de sus importaciones desde el ME en el mismo período de transición. Respecto de las líneas arancelarias, ME liberalizará el 91,00% y la UE el 95,00%.Según destaca el mencionado informe, entre los años 2005-2018 el promedio anual de exportaciones con los países miembros de la UE fue de 3.387,80 millones de dólares aproximadamente. Entre los cuatro rubros (Productos primarios, MOA, MOI y Combustibles y energía) se destaca M.O.A. con una participación promedio del 82,60%, equivalente a 2.799,9 millones de dólares. En los años 2017 y 2018, los residuos y desperdicios de la industria alimenticia representaron, aproximadamente, el 92,00% de las ventas en concepto de “Manufacturas de Origen Agropecuario” con montos de U$S 2.173,70 millones y U$S 1.917,80 millones para cada año, respectivamente. La carne se encuentra en un segundo lugar, con U$S 127,60 millones y U$S 128,30 millones para cada año respectivamente.Para el rubro de “Productos Primarios” se destacan la miel y los cereales. La miel con montos de U$S 10,80 millones para el año 2017 y U$S 9,30 millones para el 2018. Los cereales con montos de U$S 8,50 millones y U$S 9,60 respectivamente.Por último, con respecto al rubro de “Manufacturas de Origen Industrial” , los productos químicos y conexos lideran el rubro, con participaciones de 87,20% para el año 2017 y 94,10% para el año 2018 lo que representan U$S 440,80 millones y U$S 702,50 millones respectivamente.