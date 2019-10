Rossi dijo que Fernández fue "el ganador del debate"

BUENOS AIRES, 15 (NA) - El diputado nacional Agustín Rossi consideró que durante el debate presidencial celebrado este domingo el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. fue "muy contundente", mientras que el presidente Mauricio Macri hablaba de una Argentina "que no existía". "Alberto fue muy contundente. Muy contundente al inicio y con picos muy altos sobre economía y derechos humanos. Fue el incuestionable ganador del debate", manifestó Rossi.En declaraciones formuladas a radio El Destape, el legislador consideró que Alberto Fernández fue "el único candidato con propuestas para las mujeres. Tuvo una respuesta muy feliz cuando dijo que cuando se trata de derechos, no hay que mirar el gasto público".Por otra parte Rossi señaló que una de las sensaciones fue que "el presidente (Mauricio Macri) hablaba de una Argentina que no existía y Alberto (Fernández) se ocupó de remarcar que mentía"."Yo miraba la cara del presidente quedó sentido con el encuadre que le dio Alberto al debate", agregó.En relación a otros participantes del debate como (Juan José) Gómez Centurión (Frente Nos) y de (José Luis) Espert (Frente Despertar) señaló que lo deja tranquilo el hecho de que "van a sacar menos del 1 por ciento" de los votos."Son una expresión minoritaria. Hicieron un papel paupérrimo", señaló.