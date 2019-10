“Mauricio Macri estuvo firme, sereno y con definiciones”

El intendente de Santa Fe y referente de Juntos por el Cambio José Corral estuvo presente en el recinto y tras el debate, fue consultado por los medios respecto a sus impresiones sobre lo observado. “Vi a un Mauricio Macri muy sereno. Firme, pero sereno. Cuando uno miraba su actitud corporal, que es muy importante porque habla de nosotros, lo veía tranquilo. Y a su vez con definiciones muy claras”, aseguró. Destacó el cierre del presidente “en el que envió de un mensaje esperanzador para todos los argentinos”.Distinto a esto le pareció la actitud del candidato kirchnerista, Alberto Fernández. “Del otro lado volvió el dedito acusador, que es una manera de graficar ese tono un poco autoritario que no nos gusta a los argentinos”. “Más allá de los problemas que hay, no queremos volver a eso, y efectivamente vi a un Alberto Fernández con una actitud muy agresiva”, describió el mandatario santafesino. “Él fue quien tuvo más votos en la Paso, y uno esperaba que tuviera una actitud más humilde, y más moderada. Por el contrario, me parece que quería mostrar que tiene capacidad de decisión. Eso tal vez tiene que ver con que a nadie se le escapa que su candidata a vice es la que tiene verdaderamente el caudal electoral y el poder dentro del espacio político que integra”, indicó. Agregó que “a lo mejor quiso sobreactuar una actitud de firmeza y decisión que terminó siendo parecido a ese tono autoritario del kirchnerismo que todos queremos dejar atrás”.Por otra parte, también vinculado al debate, José Corral manifestó su “orgullo como santafesino de que haya sido hecho acá, en el Paraninfo, que se anota un antecedente más en su currículum para nuestra ciudad. Salió todo muy bien. Fue un debate interesante, creo que todos estuvimos muy atentos y muy enganchados, tanto así que fue Trending Topic nacional en las redes sociales”, consignó el intendente.