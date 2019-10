La automotriz Seat venderá motos eléctricas fabricadas en España

Seat entra en el mercado de las motocicletas de la mano de la compañía española Silence, la antigua Scutum, que se encargará de la fabricación de los scooters 100% eléctricos que comercializará la marca de coches española del grupo Volkswagen, según ha adelantado Expansión. Estos scooters equivaldrían a una moto de combustión de 125 c.c.El acuerdo entre ambas compañías es total según fuentes del sector, aunque no ha habido confirmación oficial por ninguna de ellas. La idea de Seat es entrar en el segmento de las motos en todos los canales. No se trataría sólo, por tanto, de crear un operador de moto compartida para integrarlo con Respiro, el operador de coche compartido que la firma automovilística tiene en Madrid.Además, Seat pretende vender motos a los particulares a un precio estimado que rondaría los 6.500 euros al contado, aunque también se podría financiar a través de Volkswagen Finance. Ni Seat ni Silence comentan volúmenes de ventas ni de la fecha de lanzamiento pero todo apunta a que se hará público durante la celebración de la feria Smart City, que se celebra en Barcelona del 19 al 21 de noviembre.Seat es la marca dentro del grupo Volkswagen encargada del desarrollo de la micromovilidad. De hecho, ya cuenta con un monopatín eléctrico en el mercado fabricado por Segway que cuesta 599 euros. Además en el pasado Mobile World Congress, celebrado a finales de febrero de este año, presentó el Seat Minimó, un prototipo de cuadriciclo eléctrico (cuya forma recuerda al Renault Twizy), Según Luca de Meo, presidente ejecutivo de Seat, por él "se han interesado grandes operadores" tanto de coche compartido como para flotas de empresas, puesto que es el campo al que se dirigiría este prototipo que todavía no tiene fecha de fabricación.Todo indica que el futuro scooter eléctrico tendrá diseño de Seat y se realizará sobre la base técnica de la S01 de Silence, el primer modelo que la marca con sede en Molins de Rei ha sacado al mercado para el cliente particular a finales de este verano y a un precio de 6.250 euros (de ahí que la estimación de la moto de Seat ronde los 6.500 euros).La empresa fundada y dirigida por Carlos Sotelo -expiloto de motos de enduro y ocho veces corredor del Dakar- junto a Viçens Aguilera -CEO de Silence y director del Circuit de Catalunya-, cuenta con el apoyo de Repsol, La Caixa (Capital Risk), el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), MGS Seguros, Avança (el brazo inversor de la Generalitat) y varios socios minoritarios entre los que se encuentra el propio Carlos Sotelo.Silence lidera la transición del sector de las dos ruedas hacia lo eléctrico con 3.000 unidades de su modelo S02 fabricadas el año pasado y afianzando su presencia de la mano del motosharing de Acciona, Scoot o Molo, empresas de mensajería, reparto o alquiler, como Aranvic, Correos o Cooltra e incluso servicios municipales, como los agentes de movilidad de algunas ciudades españolas.Silence apostó por esta opción en 2015 con 120 unidades antes de sacar al mercado particular su modelo S01. A finales de este año serán 8.500 unidades de la marca las que rodarán bajo este paraguas de negocio. En la primera mitad del año, Silence vendió 1.994 unidades, una cifra superior a la de Tesla (1.221 unidades) y Nissan (1.458 unidades).Todo el proyecto Silence gira alrededor de su sistema de batería. El denominado Power Battery Pack es extraíble y ha sido diseñado por la marca, con celdas de Samsung, para que pueda ser transportado como un trolley para cargarlo en casa o el trabajo en un enchufe estándar y en tan solo 5 o 6 horas. Además, gracias a un inverter instalado, permite su uso para recargar otros dispositivos.Silence ya trabaja, de la mano de Repsol, en un intercambiador de estas baterías similar al que tiene en su tienda de Barcelona y que en un futuro sería en formato de alquiler. El siguiente paso será el Solar bE Tree, una placa fotovoltaica en forma de árbol que permitirá la recarga gracias a la energía solar. (Fuente: El Mundo Motor).