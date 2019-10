Doble sanción a Charles Leclerc

Fue un Gran Premio de Japón complicado para el monegasco Charles Leclerc.El piloto de Ferrari fue sancionado con cinco segundos por su incidente con Max Verstappen, y con otros diez por no obedecer las órdenes de Ferrari para cambiar el alerón delantero de su máquina. Esas penalizaciones lo relegaron a la séptima posición, poniéndole fin otro día repleto de altibajos en los boxes de la casa de Maranello.Los comisarios habían pospuesto la investigación y pertinente decisión hasta después de la carrera para analizar con detenimiento cada una de las instancias y las imágenes.Tras comprobar toda la documentación, no dudaron a la hora de castigar al joven piloto de 21 años que, en los minutos previos, alegaba que había sufrido subviraje en su Ferrari, por lo que no habría podido controlar el monoplaza para evitar el contacto con el Red Bull.Verstappen, por su parte, recriminó la acción a Leclerc tras abandonar por los daños en su Red Bull y señaló que "esperaba una sanción en carrera, porque la situación fue muy clara".