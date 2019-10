Midgets del Litoral: la apuesta permitió avanzar con el Oficial

Solamente una de las cuatro actividades mecánicas que se programaron en la región el último fin de semana pudo llevarse a cabo.Con la suficiente anticipación suspendieron sus respectivas pruebas el Certamen Argentino de Motociclismo, que debía presentarse en Ramona; el Midgets Show and Power, que anunciaba su primera visita a Gálvez; y la categoría Los Troncos, que tenía previsto disputar su competencia en San Jerónimo Norte.Los pronósticos extendidos no era favorable, en particular los correspondientes al domingo, por lo que ese factor obligó a tomar decisiones en tiempo y forma por parte de los organizadores y fiscalizadores de los referidos espectáculos.En cambio, la Asociación Midgets del Litoral, si bien tenía el beneficio de llevar adelante la novena fecha del Torneo Oficial "Delmiro 'Titi' Müller" y la segunda del playoff en la noche del viernes, decidió asumir el desafío para avanzar con el desarrollo de su temporada.La apuesta valió la pena. Nada impidió que se realice la carrera, que dejó varios hechos que merecen rescatarse a la hora de efectuar el balance de lo observado en el predio deportivo motor "Octavio Bessone", donde una vez más, el circuito "Juan F. B. Basso" se presentó de manera impecable.Al margen de lo deportivo, la jornada tuvo un comienzo de elevado contenido emocional, con motivo del homenaje que le rindió la categoría a quien fue uno de sus más valiosos colaboradores en los últimos tiempos: el fotógrafo Marcelo Sarponti.Fallecido hace una semana, dejó marcada su huella con el excelente trabajo que desarrolló en el Midgets del Litoral, no solo aportando desde las redes sociales, sino también proveyendo su material a las diferentes publicaciones gráficas de una importante región.Pilotos, dirigentes y allegados, guardaron un minuto de silencio en su memoria y posteriormente colocaron su fotografía y un ramo de flores en el espacio que ocupaba, a un costado de la entrada y salida de la zona de boxes.La acción en pista ofreció instancias particularmente atractivas, con reiteradas superaciones en las diferentes instancias y con una final increíble, que era de Gonzalo Zbrun y terminó siendo de Mariano Bacci.La fortuna, que le resultó esquiva al rafaelino, que vio frustrada su ilusión de quedarse con una victoria por la que había acumulado el mérito necesario, le sonrió al radicado en Malagueño, que con un motor humeante en la grilla, en definitiva terminó festejando y lanzando su candidatura en la lucha cada vez más apasionante por la obtención del título más preciado del automovilismo zonal.Solamente un aspecto merece revisarse y corregirse. Es el tema del horario, ya que la actividad se extendió hasta más allá de las 02:00 de la madrugada. Se podrá señalar, como atenuante, que se demoró el comienzo de las series por lo apuntado previamente y que el piso requiere de un mantenimiento permanente. Sin embargo, hay tiempos que se pueden recortar para que el espectáculo, que sin duda es de excelente nivel, también pueda finalizar en un horario lógico, como ocurrió en este caso, en vísperas de un día laborable.