La importancia del comic

Por José Briceño



Como se habrán dado cuenta, en el caso de que hayan leído algunos de mis anteriores artículos, en esta sección no solo hablo de obras específicas del mundo de las viñetas. También hago uso de la misma para exponer otros temas de interés relacionados al “universo comic”. Ya sea recomendando lugares donde conseguirlos, eventos o escribiendo sobre la importancia que tiene el tebeo. Sin más que aclarar, comencemos…

No se sabe con exactitud cuándo fue que nació el comic. Esta afirmación debe ser entendida para comprender la magnitud del fenómeno que se describirá en el presente artículo.

Según Scott McCloud (un teórico del comic con una importancia labrada dentro del medio; quien es autor de obras de la talla de Zot! o “El Escultor” -las cuales tuve la hermosa oportunidad de leer-) se puede definir a la historieta como “ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada, con el propósito de transmitir información y obtener una respuesta estética del lector”. Si nos centramos en esta expresión, el origen del comic se puede remontar a la antigüedad: más específicamente a los jeroglíficos y pinturas que predominaron en algunas estructuras de la civilización egipcia. Sin embargo, muchos consideran que un antecedente más directo y principal del arte que nos ocupa son las historias satíricas que, entre 1829 y 1844, publicó el suizo Rodolphe Topffer. En sus viñetas introdujo las líneas de texto, a pesar de lo cual el resultado final no era muy desarrollado.

Sin embargo, a pesar de las conjeturas descriptas anteriormente, creo firmementeque el comic nació con The Yellow Kid. En los últimos momentos del siglo XIX, en las páginas del suplemento dominical del diario neoyorquino New York Journal, Richard Outcalt (considerado por muchos como el padre de los comics), publicó una tira protagonizada por un niño con un camisón amarillo, donde abundaban globos con palabras que salían de su boca. Nacía en ese día el maravilloso noveno arte: el comic.

Ahora, luego de esta pequeña introducción con la historia del nacimiento del comic, pasaré a exponer razones por las cuales el mismo se consolidó como un medio de suma importancia nacional e internacional. ¡Disfruten!



EL MUNDO CINE

Y LAS VIÑETAS

No es ninguna novedad, en base a sus recaudaciones, que las películas de superhéroes comenzaron a estar “de moda”. Esta tendencia seguramente se vio amplificada en un nivel extremo al crearse, poco a poco, el denominado MCU (Marvel Cinematic Universe). Como indica el nombre, es un universo cinematográfico basado en los personajes e historias de Marvel Comics (editorial estadounidense de historietas).

Sin embargo, no todo es Marvel, como se suele creer popularmente. Sí, son las películas de su extenso catálogo las que obtienen las más altas recaudaciones; pero fueron largometrajes como “Superman” de 1978 los que hicieron que los superhéroes comenzaran a verse con una mirada más objetiva. Dejaron de ser simples íconos “vacíos” (como seguramente pensaban las personas ajenas al medio) y se transformaron en algo mucho más profundo: esas figuras que volaban, disparaban rayos láser o poseían extrañas máquinas tenían un pasado, motivaciones reales, debilidades y villanos capaz de hacerlos desaparecer; pasando a ser muy relevante su identidad secreta y relaciones personales.

Recomiendo encarecidamente que vean las películas del MCU, pero también que le den una oportunidad a otras adaptaciones menos conocidas (como las de Hellboy dirigidas por Guillermo del Toro, basadas en el personaje de Dark Horse Comics).

También destacan adaptaciones protagonizadas por otros personajes nacidos en el comic, que no necesariamente son considerados superhéroes. Le doy una mención especial a la película animada “Las aventuras de Tintín: El Secreto del Unicornio” (dirigida por Spielberg), “Persépolis” (otra gran joya de la animación), las dos cintas de “Sin City”, “V for Vendetta” (una de mis favoritas) o la magnífica “300” de Zack Snyder.

Todas tienen algo en común: su inspiración en los comics, ese noveno arte por excelencia.

Sin el medio que vio nacer a los personajes más importantes de la cultura popular (tales como Superman, Batman, Ironman, Hellboy, etc.), nunca se podrían haber concretado joyas cinematográficas como algunas de las mencionadas anteriormente. Fueron las viñetas responsables de la creación y desarrollo de esos personajes, que poco a poco se han ganado el corazón de miles de fans alrededor del mundo.



ARGENTINA, UN PAÍS

SUMAMENTE COMIQUERO

Aunque a simple vista no lo parezca, Argentina es un país en el que los comics tienen mucha influencia. Varios son los escritores y dibujantes que destacaron y destacan en nuestro hermoso país. Nombres como Héctor Germán Oesterheld, Alberto Breccia, Pablo de Santis, Eduardo Risso, Ariel Olivetti, José Muñoz, Carlos Sampayo, etc., son de consideración extrema, según mi opinión, para hablar del comic en nuestro país. Tal vez algunas personas no conozcan estos nombres, pero puedo asegurarles que, una vez que le den oportunidad al género de las viñetas, sin dudas lo harán.

Además de grandes artistas, Argentina cuenta con varias editoriales a través de las cuales se publican historietas nacionales y extranjeras; siendo algunas de ellas Ovni Press, Ivrea Argentina, Utopía Editorial, Colihue, Hotel de las Ideas, Loco-Rabia, Rabdomantes Ediciones, y un gran etc.

Obras como “El Eternauta” y sus continuaciones, considerada la primera como uno de los mejores comics que se han hecho, o “El Hipnotizador” (como recomendación de quien les habla y que ha sido adaptada a TV por HBO), constituyen ejemplos claros de que el comic fue, es y será muy importante en nuestro país.

Contamos con obras ya realizadas y por realizarse, con artistas de alto nivel que triunfan en Argentina y en el extranjero, y editoriales que apuestan por el arte en viñetas; siendo esta última una tendencia en crecimiento, no tan “madura” pero con mucho para aportar…



INFLUENCIA

Watchmen, Batman: The Dark Knight Returns, Maus, Persépolis, V for Vendetta, Sandman, etc. En ellas podemos encontrar críticas políticas nunca antes vistas de manera tan explícita, el embellecimiento de la fantasía, la crudeza de la guerra, la redefinición de la anarquía y el enorme reflejo de las ansiedades de una época oscura combinadas con un claro juicio al accionar del vigilantismo.

Las obras anteriormente mencionadas, entre muchísimas otras, no solo constituyeron una influencia innegable a la narrativa del comic: lo transformaron en un medio literario de suma importancia.

Aparecieron ideas y autores de culto que transformaron el medio. Auténticos genios que volcaron todas sus esperanzas en la narrativa gráfica, para lograr que esta se convirtiera en una maravilla nunca antes vista.

Ya sea que vean las películas o series de televisión, que crean en ellos como íconos culturales o que alguna vez hayan vivenciado la experiencia de sumergirse en los mundos caóticos y repletos de imaginación que representan sus páginas: el comic está para quedarse.

No se trata de un género menor. Nunca lo hizo. Espero que ustedes sepan entenderlo.





Nota del autor: Este artículo está dedicado a dos hermosas personas: Lucy y Joel, del “Burgués Café”: mi bar favorito.