Guido Pella debutó con una victoria en Bélgica

En la cancha central, Guido Pella (21 del ranking) se presentó ayer en el ATP de Amberes (Bélgica) y lo hizo con triunfo ante el alemán Peter Gojowczyk (95), con un esforzado 5-7, 6-4 y 7-6 (7-2).Fue la cuarta vez que el bahiense se enfrentó al teutón y pudo hacerlo tras un primer set que no fue el esperado. Pella tuvo reacción y ahora espera por el ganador del francés Richard Gasquet y el surcoreano Soon Woo Kwon.Por su parte, el cordobés Juan Ignacio Londero se presentó en el ATP de Moscú (Rusia) con peor suerte que Pella y se despidió del certamen al perder con el checo Lukas Rosol, que lo derrotó 6-7, 7-6 y 6-3."Durante los últimos meses he estado debatiendo con mi equipo sobre qué debería hacer en el verano de 2020, entre el cierre de Wimbledon y el inicio del US Open. Finalmente, lo que mi corazón me ha dictado es que participe en los Juegos Olímpicos de Tokio", declaró el suizo.Federer participó en cuatro Juegos Olímpicos (Sidney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012), logrando dos medallas.En 2008 se quedó con la dorada en el dobles junto a Stanislas Wawrinka y en 2012 obtuvo la plateada en singles, torneo en el que Juan Martín del Potro consiguió la de bronce.