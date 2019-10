Claves de los estudios

BUENOS AIRES, 15 (NA).- El problema principal en muchos países pobres no es la falta de recursos para combatir la pobreza y mejorar la educación, sino que la enseñanza no está lo suficientemente adaptada a las necesidades de los alumnos, es una de las principales conclusiones de los estudios realizados por los premios Nobel de Economía distinguidos ayer.El premio reconoció el trabajo de tres expertos en el campo del desarrollo que transformaron los estudios sobre pobreza con un enfoque experimental y tuvieron influencia directa en las políticas en el área.El premio al indio Abhijit Banerjee, el estadounidense Michael Kremer y la francesa Esther Duflot fue por haber jugado un rol "decisivo" en reformular la investigación en economía de desarrollo en las últimas dos décadas.Para la Academia sueca, los estudios de estos investigadores tuvieron resultados exitosos en áreas como salud y educación, ayudaron a aliviar la pobreza global y tienen gran potencial en mejorar más las vidas de las capas más pobres.Los estudios indicaron que la productividad presenta grandes diferencias, no solo entre países ricos y pobres, sino también dentro de los propios países pobres.Los experimentos mostraron que ni la disponibilidad de más libros de texto ni la introducción de más comidas gratuitas en las escuelas tenían influencia en los resultados de aprendizaje.La clave está en que la enseñanza no está lo suficientemente adaptada a las necesidades de los alumnos.También demostraron que ayudas concretas a los alumnos más débiles eran una medida efectiva a corto y medio plazo.Los trabajos de Banerjee, Kremer y Duflot sobre tutorías de apoyo influyeron por ejemplo en la adopción de programas de ese tipo en India, que afectan a 5 millones de escolares.A esto se suma que sus estudios sobre antiparasitarios fueron determinantes en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para distribuir medicina de forma gratuita a más de 800 millones de escolares en áreas donde más del 20% padece de un tipo específico de infecciones por lombrices parasitarias.