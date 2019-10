Inferiores: Capítulo V de las Copas

Las Divisiones Inferiores de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol disputaron el quinto capítulo de las Copas. Por el lado del Oro, Ben Hur recibió a Ferro y Atlético a Libertad.

En la Plata, Peñarol viajó a San Cristóbal, 9 de Julio a San Vicente y hubo clásico en barrio Italia con Quilmes recibiendo a Sportivo.

Todos los resultados, goleadores y lo que se le viene a cada elenco:



COPA DE ORO

Quinta División: Ben Hur 2 (Alexis Miranda y Marcos Rodríguez) vs Ferrocarril del Estado 2 (Federico Malano x 2), Atlético de Rafaela 2 (Rodrigo Puebla y Juan Ignacio Rossi) vs Dep. Libertad 0.



Sexta División: Ben Hur 3 (Fabián Quiroga, Juan Ferrero y Agustín Bianciotto) vs Ferrocarril del Estado 1 (Uriel Sandoval), Atlético de Rafaela 2 (Juan Ignacio López x 2) vs Dep. Libertad 0.



Séptima División: Ben Hur 3 (Federico Dunky, Jeremías Mallarino x 2) vs Ferrocarril del Estado 1 (Santiago Parola), Atlético de Rafaela 2 (Santiago Vico y Giovanni Borgonovo) vs Dep. Libertad 0.



Octava División: Ben Hur 1 (Lautaro Chiera) vs Ferrocarril del Estado 0, Atlético de Rafaela 3 (Máximo Galván, Ian Ferreyra y Elías Quintero) vs Dep. Libertad 0.



Novena División: Ben Hur 1 (Bautista Bessone) vs Ferrocarril del Estado 1 (Felipe Soffieti), Atlético de Rafaela 2 (Nicolás Dominino x 2) vs Dep. Libertad 0.



Novena Especial: Ben Hur 0 vs Ferrocarril del Estado 1 (Ignacio Strack), Atlético de Rafaela 4 (Marcos Mendoza x 3 y Tomás González) vs Dep. Libertad 0.



Categoría 2007: Ferrocarril del Estado 1 (Rodrigo Acosta) vs Ben Hur 0, Dep. Libertad 0 vs Atlético de Rafaela 1 (Valentino Gandín).



Categoría 2008: Ferrocarril del Estado 5 (Agustín Acevedo x 2, Santiago Cejas, Federico Forni y Bruno Vulpetti) vs Ben Hur 0, Dep. Libertad 0 vs Atlético de Rafaela 0.



Próxima fecha (6ª): Ben Hur vs. Dep. Libertad, Unión vs Ferrocarril del Estado. Libre: Atlético de Rafaela.



COPA DE PLATA

Quinta División: Independiente San Cristóbal 1 (Maximiliano Benítez) vs Peñarol 2 (Enzo Ledesma y Antonio Cignetti), Brown 0 vs 9 de Julio 0, Arg. Quilmes 1 (Patricio Buffa) vs Sportivo Norte 4 (Leonardo Cejas, Bruno Genta Ramón Ledesma y Ángel Almaráz).



Sexta División: Independiente San Cristóbal 0 vs Peñarol 1 (Luis Aguirre), Arg. Quilmes 2 (Nicolás Morello x 2) vs Sportivo Norte 1 (Isaias Bravo). A 9 de Julio le dieron



Séptima División: Independiente San Cristóbal 1 (Benjamín Benítez) vs Peñarol 0, Brown 1 (Cristian Peralta) vs 9 de Julio 2 (Matías Mendoza y Luca Cardoni), Arg. Quilmes 3 (Patricio López x 2 y David Ramírez) vs Sportivo Norte 1 (Gabriel Gorosito).



Octava División: Brown 0 vs 9 de Julio 1 (Maximiliano Heredia). A Arg. Quilmes y a Peñarol les dieron los puntos ya que Sportivo Norte e Independiente San Cristóbal, respectivamente, no presentaron las divisionales.



Novena División: Independiente San Cristóbal 2 (Lucas Benavídez y Andrés Sandoval) vs Peñarol 1 (Lucas Andrek), Brown 1 (Mateo Aguilar) vs 9 de Julio 1 (Matías Emmert), A Sportivo Norte le dieron los puntos ya que Arg. Quilmes no presentó la divisional.



Categoría 2007: Peñarol 1 (Francisco Ferrero) vs Independiente San Cristóbal 0, Brown vs 9 de Julio, A Arg. Quilmes le dieron los puntos ya que Sportivo Norte.



Categoría 2008: Peñarol 4 (Ezequiel Armenta x 2, Lautaro Domínguez y Benjamín Zanabria), 9 de Julio 2 (Matías Taborda y Gastón Bouhier) vs Brown 0, Sportivo Norte 1 (Thiago Stefano) vs Arg. Quilmes 0.



Próxima fecha (6°): Argentino Quilmes vs Independiente San Cristóbal, Brown San Vicente vs Sportivo Norte, Peñarol vs 9 de Julio.



Nota: en los encuentros de Infantiles se invierten las localías.