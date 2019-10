Déficit de 1 billón de pesos

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El déficit fiscal que se registrará al final del actual mandato de Mauricio Macri en diciembre de este año será de 1 billón de pesos, casi igual a la base monetaria. Así lo señaló este lunes en un informe el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) al analizar cuánto dinero necesitará pedir prestado (o emitir) quien ocupe la primera magistratura a partir del 10 de diciembre.IDESA destacó que a diciembre del 2019, el déficit del Sector Público Nacional total (primario más intereses de deuda pública) ascenderá a aproximadamente 1 billón de pesos.En tanto el stock de Letras de Liquidez (Leliq) acumulado en el Banco Central y cuya contraparte son plazos fijos de los ahorristas ya asciende a 1,2 billones de pesos. La cantidad de dinero en pesos en manos de la gente (efectivo, cuentas corrientes y cajas de ahorro) asciende a 2,2 billones de pesos.En el marco de la campaña electoral abundan ideas y propuestas que asumen que la situación económica actual es crítica pero que tenderá a normalizarse con una nueva administración.Tanto las promesas de los candidatos, los últimos fallos de la Justicia e iniciativas de actores sociales importantes (por caso, los empresarios industriales con su Plan Productivo 20/23) parecen no percibir que la situación fiscal refleja "una crisis terminal y no una mera perturbación transitoria", dijo IDESA.El Instituto señaló que una evidencia objetiva de la extremadamente precaria situación fiscal es que nadie está dispuesto a prestarle al sector público.En agosto, el Gobierno quiso renovar las Letras de Tesorería y la licitación se declaró desierta porque no hubo ofertas para prestarle al Estado. Ante esta situación, el Ministerio de Hacienda tuvo que imponer el re-perfilamiento, es decir, diferir compulsivamente el pago de deuda.Sin acceso al crédito para financiar el déficit fiscal, no hay otra opción que emitir moneda, dijo IDESA.El déficit fiscal total se compone del desequilibrio del sector público más el déficit cuasi fiscal representado básicamente por las Leliq del Banco Central.