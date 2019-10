La Sub23 enfrenta a México

La Selección argentina sub 23 tendrá hoy su revancha frente a México, esta vez en la ciudad de Pachuca, en el cierre de la gira por el país norteamericano que sirve como preparación para el Preolímpico clasificatorio a Tokio 2020, que se disputará en enero próximo en Colombia.Luego del empate 2-2 el pasado sábado en Juárez, el combinado albiceleste dirigido por Fernando Batista se presentará a las 20:00 (hora argentina) en el estadio "Hidalgo", con capacidad para más de 25 mil espectadores.En el primer episodio entre ambas selecciones hubo mucha polémica por el arbitraje mexicano que favoreció al "Tri" con un penal y un gol mal anulado a la Argentina, donde fue expulsado el delantero Adolfo Gaich.México se adelantó por un cabezazo de Vladimir Loroña y Argentina lo empató de la misma forma gracias a Cristian Romero, antes del cierre del primer tiempo, donde le anularon un insólito tanto a Lucas Robertone.En el complemento, el mencionado polémico penal fue convertido por Eduardo Aguirre para volver a adelantar al "Tri", antes que el propio Robertone ponga el 2-2 final.Batista no confirmó la alineación, pero podría ser similar a la colocada el sábado cuando formó con Facundo Cambeses, Hernán de la Fuente, Cristian Romero, Marcos Senesi, Claudio Bravo, Fausto Vera, Santiago Colombatto (Tomás Belmonte 90+2 minutos), Lucas Rodríguez (Fernando Valenzuela 68), Agustín Urzi, Lucas Robertone (Nahuel Bustos 68) y Adolfo Gaich.Este partido cerrará la serie entre ambas Selecciones que es preparatorio rumbo a los preolímpicos de sus respectivas confederaciones, en el caso de Argentina del 18 de enero al 9 de febrero próximo en Colombia, con rivales aún no resueltos, en certamen que otorgará dos plazas para Tokio 2020.