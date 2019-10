Fernández: "No hay crisis cíclicas en el país, hay crisis cuando gobiernan ellos"

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, visitó ayer por la tarde Rosario, donde reivindicó al peronismo y señaló: "No es cierto que hay crisis cíclicas en el país, hay crisis cuando gobiernan ellos".Tras el debate presidencial y a menos de dos semanas de las elecciones, el ex jefe de Gabinete desembarcó en la ciudad santafesina, donde participó de un foro de intendentes peronistas, junto al gobernador electo anfitrión, Omar Perotti, y el de Chaco, Jorge Capitanich, quien obtuvo su triunfo en los comicios provinciales realizados 24 horas antes.Una de las pocas alusiones de Fernández al debate del domingo durante su discurso fue cuando extendió su índice para recordar algo que le decía Néstor Kirchner y de inmediato, con ironía, se corrigió: "No tengo que usar más el dedo, perdónenme".El candidato que más votos cosechó en las PASO del 11 de agosto se refirió así a la crítica que le hizo el presidente Mauricio Macri por levantar el dedo durante varias intervenciones en el debate realizado el domingo. "No es cierto que hay crisis cíclicas en el país, hay crisis cuando gobiernan ellos", fue la frase más altisonante de su exposición, al reivindicar a los dirigentes de su espacio que poblaron las butacas del Salón Metropolitano del Alto Shopping Rosario, donde se llevó a cabo el Foro de Ciudades-Hábitat, Federalismo e Identidad que contó entre sus participantes al intendente de Rafaela, Luis Castellano -ver pág. 7-.Por otro lado, Fernández dijo: "Vamos a gobernar de otro modo, será un gobierno de un Presidente con 24 gobernadores, vamos a resolver entre todos cuales son las urgencias de la Argentina. Eso no se resuelve desde un lugar de Presidente, que la da algo a algunos y poco a otros, vamos a intentar cambiar".En ese marco, sostuvo que trabajará para "distribuir los recursos de tal modo que lleguen a todas las latitudes de un modo razonable" y que "con esta lógica hay que gobernar desde el 10 de diciembre" para no repetir "los vicios que hicieron a la Argentina un país injusto".Luego, Fernández volvió a apuntar contra el Gobierno al señalar que "sigue sin ejecutar los recursos que la Ley de Emergencia Alimentaria dispuso", y llamó a dejar atrás "cuatro años fatídicos, de mentiras, de aumento de la pobreza, de desempleo".Por último, envió un guiño al candidato y economista Roberto Lavagna, al señalar que en el debate "dijo algo que tuvo razón y es que hablamos de derechos humanos en la Argentina y uno de cada dos chicos es pobre", a lo que agregó: "Parece ser que no nos damos cuenta".Previo a su participación en el foro, al que asistió además la dirigente local María Eugenia Bielsa, Fernández mantuvo una reunión en Rosario con Perotti y con el intendente electo anfitrión, el representantes del Frente Cívico y Social que integran el socialismo, la UCR y la CC entre otras fuerzas, Pablo Javkin, para analizar la situación de la ciudad.