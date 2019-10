Cristina, planes y endeudamiento

BUENOS AIRES, 15 (NA). - La candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Kirchner, rechazó ayer por la tarde la calificación de "planero" que distintos sectores le atribuyen al gobierno que ella encabezó, puntualizó que la actual administración tiene "más del doble de planes sociales" que los que había en diciembre del 2015, y señaló que la gente no quiere planes sociales sino trabajos registrados.En tanto, aseguró que el presidente Mauricio Macri "no es de los más chispitas para gobernar". "Acusaron a nuestro gobierno de planero. Hoy este Gobierno tiene más del doble de planes sociales de los que teníamos nosotros al 9 de diciembre del 2015. Y sin embargo dicen que nosotros somos los planeros. Los que eliminamos prácticamente los planes sociales fuimos nosotros", resaltó durante la presentación del libro "Sinceramente" en la ciudad santacruceña de El Calafate.Al respecto, la ex presidenta sostuvo que "la gente quiere trabajar, no quiere tener un plan, quiere tener un trabajo registrado". "Nadie quiere planes, la gente quiere trabajo. Y esto es lo que hay que volver a hacer", insistió, luego de cargar las tintas en la destrucción de empleo en los últimos cuatro años.En otro orden, desmintió a Macri por algunas afirmaciones que éste vertió durante el debate de candidatos del domingo a la noche en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe.Por ejemplo, rechazó tajantemente que el volumen de deuda contraída durante el Gobierno de Cambiemos haya sido menor que el que tomó su propia gestión. También cuestionó que el líder del PRO haya prometido introducir contenidos de robótica en las escuelas cuando "a los chicos les sacaron las netbooks".Por otra parte, Cristina Kirchner desmintió al presidente Macri, quien anoche en el debate de candidatos había afirmado que su Gobierno había contraído menos deuda que el kirchnerista. Al respecto, la ex presidenta detalló que el endeudamiento en la actualidad representa el 100% del PBI mientras que en diciembre del 2015, cuando ella dejó la Casa Rosada, la deuda total era del 13% del PBI medida en moneda extranjera.Durante el debate, Macri había dicho que bajo su gestión, la deuda creció el 26% del PBI" mientras que "en el gobierno kirchnerista creció el 38% del PBI".La actual senadora nacional del Frente para la Victoria no sólo desmintió esos datos sino que agregó otros."Hoy el nivel de deuda es 100% del PBI. Nosotros la habíamos dejado en moneda extranjera en 13%. las familias estaban endeudadas en un 5% y las empresas en un tercio de su capital", detalló.