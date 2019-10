Fernández con Perotti y Javkin

Por iniciativa del gobernador electo de Santa Fe, Omar Perotti, se realizó ayer por la tarde en un hotel del centro de Rosario una reunión con el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, y el intendente electo de Rosario, el radical del Frente Progresista, Pablo Javkin.Los tres se dejaron ver en fotos durante una charla amena pero con un tema duro: la situación social de Rosario. "Fue una reunión corta. Para discutir la situación de Rosario y las prioridades que tiene la ciudad centradas en los temas sociales". Así resumió Javkin el contenido de la charla con Perotti y Fernández según publicó el diario La Capital.Javkin reveló que Perotti lo "invitó a tomar un café" y que Fernández se mostró "muy interesado en conocer la cuestión social, de seguridad, de hábitat y el impacto que tiene el ciclo económico en la situación social de Rosario".Consultado sobre la periodicidad de las reuniones que mantiene con Perotti, en diálogo con La Capital manifestó: "Con Perotti tengo una relación de mucho tiempo. Ya nos reunimos varias veces y hoy surgió esta posibilidad, me junté con mucho gusto. Me pareció importante. Y no descarto la posibilidad de que haya un reencuentro de los tres, en caso de que Fernández llegue a la Casa Rosada en diciembre próximo".Por último, Javkin planteó: "Esta situación debería ser la normalidad en Argentina. Más allá de los orígenes políticos de cada uno, poner por delante las agendas públicas. Estos mecanismos son los mejores".