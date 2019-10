Capitanich volverá a gobernar Chaco

RESISTENCIA, 14 (NA).- El candidato a gobernador de Chaco del Frente Chaqueño (PJ), Jorge Capitanich, se impuso ayer en las urnas con autoridad y volverá a tomar las riendas de la provincia que ya gobernó durante dos mandatos.Con el 80,04% de las mesas escrutadas, Capitanich cosechaba el 48,46%%, mientras que su inmediato perseguidor, el candidato de Chaco Somos Todos (versión local de Cambiemos), Carim Peche, se mantenía a distancia con el 31,69%, seguido del candidato del Frente Integrador, Juan Carlos Bacileff Ivanoff -vicegobernador de Capitanich en sus dos mandatos-, que completaba el podio con el 14,17%.De esta manera, Capitanich logró evitar la instancia del balotaje para confirmar su triunfo ya que la norma provincial indica que para ganar en primera vuelta es necesario el 45% o bien una diferencia de 10 puntos con el segundo.Cerca del 78% de los ciudadanos chaqueños acudió a las urnas para emitir su sufragio de los 941.935 habilitados por la Justicia electoral, en medio de una jornada dividida por el sistema de boleta electrónica y la tradicional de papel.Las ciudades que optaron por la herramienta electrónica fueron Resistencia, Barranqueras, Fontana, Margarita Belén, Presidencia de la Plaza, General San Martín, Juan José Castelli, Presidencia Roque Sáenz Peña, Pampa del Infierno, Villa Ángela, Las Breñas, Miraflores, Quitilipi, Machagai y Charata.Con estos resultados, la alianza entre el kirchnerismo y el PJ tradicional obtenía ocho bancas para la Legislatura provincial, mientras que el frente referenciado a nivel nacional en Juntos por el Cambio se quedaba con seis y las restantes dos en juego iban para el Frente Integrador de Bacileff Ivanoff.En las PASO que se llevaron a cabo el 11 de agosto, Capitanich le había ganado la interna peronista al actual gobernador Domingo Peppo: entre ambos habían obtenido el 60%, por lo que la fuerza gobernante retrocedió algunos puntos entre un turno electoral y el siguiente.En cambio, Chaco Somos Todos registró en las primarias el 25% y logró ampliar la marca pero estuvo lejos de revertir el resultado.Capitanich, actual intendente de Resistencia, volverá a liderar la provincia que ya lo tuvo al frente entre 2007 y 2013 - momento en que dejó provisoriamente el mando de la provincia Bacileff Ivanoff para sumir como jefe de Gabinete de la Nación- y entre febrero y diciembre del 2015."Quiero agradecerles de todo corazón, el pueblo chaqueño me ha conferido este nuevo mandato. Somos la formula electa por el pueblo chaqueño", arrancó Capitanich al tomar la palabra en el búnker de su fuerza, tras conocerse la tendencia irreversible de la elección. "No ha sido fácil el camino, no será fácil, pero estamos con más experiencia, con las mismas ganas de siempre", finalizó.