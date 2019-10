Bochazo ascendió a la Primera A

Bochófilo Bochazo está de fiesta. Histórico lo que consiguió ayer el elenco de San Vicente al imponerse por 1 a 0 ante el Deportivo Josefina y consagrarse campeón del Clausura, y siendo el Tri-Campeón, es campeón Absoluto de la Zona Sur de Liga Rafaelina de Fútbol y se quedó con el ascenso a la Primera A liguista.La fecha 8 del Clausura: Zona Norte: Postergado: Tiro Federal vs Arg. Vila. Zona Sur: Sp. Libertad EC 0 vs La Hidráulica 0, Bochazo 1 (ST 24m Fernando Ceballos, de penal) vs Dep. Josefina 0.El seleccionado de Liga Rafaelina Sub12, que participa del Provincial de la categoría en Ceres, cayó ante el representativo local por 3 a 2 y en el cierre de la fase de grupos, venció 2-1 a Laguna Paiva para terminar en el tercer lugar de la zona.Vale recordar que en el debut del sábado la rafaelina había perdido ante Reconquista por 4 a 0.