Liga: Ferro no pudo con Atlético y ahora Sportivo depende de sí para ser campeón

Las condiciones climáticas de estas últimas horas obligaron a reprogramar algunos partidos y ayer, en la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, sólo se jugó un partido. Ferrocarril del Estado igualó 0 a 0 con Atlético de Rafaela, en uno de los compromisos que le dio continuidad a la fecha 11 que ya tiene algunos adelantos disputados. Los de barrio Los Nogales siguen siendo únicos punteros, ahora con 24 unidades, pero Sportivo Norte le puede arrebatar dicho lugar de privilegio y quedar muy bien posicionado para encarar las últimas dos fechas en lo más alto de las posiciones, y el ‘Negro’, sabiendo que depende de sí mismos para ser campeón.En la fecha 12, Sportivo irá a Sunchales ante Libertad, Ferro a San Vicente y 9 de Julio recibirá a Ben Hur; en la última, los de Barranquitas enfrentarán a Peñarol, los de Los Nogales recibirán a Quilmes y el León irá con Unión. El 'Lobo', otro de los que viene peleando, cerrará recibiendo a Libertad.Unión 1 vs Brown 3, Ben Hur 1 vs Arg. Quilmes 1, Dep. Tacural 1 vs Dep. Ramona 1, Talleres (MJ) 1 vs Dep. Libertad 5.22hs (Reservas 20.30hs) Florida de Clucellas vs Peñarol.a las 21.30hs (Reservas 20hs) Sportivo Norte vs 9 de Julio.Los encuentros de la final Absoluta de la Primera C liguista, que se debían disputar en el estadio Agustín Giuliani, fueron postergados para el próximo domingo 20. Vale recordar que en Primera jugarán Sp. Aureliense vs Dep. Susana, en Juvenil Mayor Dep. Susana vs Juventud Unida y en la Juvenil Menor Sp. Aureliense vs Juventud Unida.La fecha 5 del Clausura Femenino también fue reprogramada para el próximo domingo 20 de octubre.