La “Crema” va por la Gloria

La sólida victoria sobre Gimnasia de Jujuy, en su última presentación en casa, fue una bocanada de aire fresco para la “Crema”. El equipo necesitaba un triunfo en el Monumental y así comenzar a enderezar el rumbo en esta Primera Nacional que lo tenía a maltraer. Visitó a Santamarina y se trajo un punto en la última jugada del partido. Es por esto que ahora, el equipo de Walter Nicolás Otta, buscará respaldar su momento con otra victoria en Alberdi.Este lunes recibirá a Instituto, en uno de los encuentros que le darán continuidad a la fecha 9, en la Zona B. El cotejo comenzará a las 20 hs. y será arbitrado por Julio Barraza.En relación a la importancia que sería volver a sumar de a tres, Otta destacó: “Para nosotros es clave, nos metería de lleno ya en posiciones de privilegio, estaríamos muy cerquita de esos cuatro del reducido, estaríamos cumpliendo los objetivos y siempre ganar y, sobre todo en casa, es necesario”.Finalmente será uno el cambio que tendrá el equipo en relación al once inicial que viene de jugar en Tandil. El ‘Toto’ Niz irá en lugar del lesionado Sergio Rodríguez. Mientras que Lucas Blondel, trabajando diferenciado toda la semana, podrá estar ya que respondió de buena manera. En caso de sufrir algún imprevisto en la previa, sufre una fascitis plantar, se metería en el equipo Enzo Copetti.“Las lesiones ocurren en todos los equipos, confiamos en el plantel, son normales dentro del juego, estamos tranquilos”, apuntó Otta.La ‘Gloria’ viene de empatar sus últimos dos compromisos y suma seis sin derrota. Sobre el rival de hoy, Otta señaló: “Le ganó bien a Tigre (3-0), con Quilmes fue muy parejo (el último partido y terminó 1-1), también lo pudo haber ganado. De mitad de cancha hacia adelante tiene jugadores muy desequilibrantes, tiene jugadores muy importantes, hay que estar atentos, esperemos que los podamos controlar bien y lastimemos cuando nos toque”.Atlético e Instituto se enfrentaron en 39 oportunidades, siempre en la principal categoría de ascenso de nuestro país, de las cuales el elenco rafaelino ganó 10, empataron 15 y las restantes 14 fueron para los de la Docta.En Rafaela, son 20 los partidos con superioridad para la ‘Crema’ con 7 victorias ante 4 para la ‘Gloria’, en las otras 9 oportunidades dividieron puntos.De las últimas seis veces que el elenco cordobés pisó el Monumental se volvió con las manos vacías. El último fue 1-0 con gol de Marco Borgnino, en la temporada pasada 2018/2019.Brown (PM) 2 vs Chicago 0, Alvarado 3 vs Estudiantes (RC) 2, San Martín (SJ) 3 vs Ind. Rivadavia 1, Mitre 1 vs Morón 1.All Boys 1 vs Santamarina 1, Brown (A) 1 vs Sarmiento 1, Gimnasia Mza. 2 vs Gimnasia (J) 0.17.10 (TyC Sports) Agropecuario vs Platense.20hs Atlético vs Instituto, 21.10 (TyC Sports) Quilmes vs San Martín (T).Matías Tagliamonte; Lucas Blondel, Stéfano Brundo, Franco Racca e Ignacio Liporace; Renso Pérez, Emiliano Romero, Reinaldo Alderete y Joaquín Quinteros; Ijiel Protti y Denis Stracqualursi.Nahuel Pezzini, Stéfano Brundo, Enzo Copetti, Junior Mendieta, Mauro Marconato, Alan Bonansea y Leonardo Acosta.Walter Nicolás Otta.Lautaro Petruchi; Franco Flores, José Villegas, Gastón Yabale y Emiliano Endrizzi; Ignacio Antonio y Juan Sills; Damián Arce; Mateo Bajamich, Juan Apaolaza, Germán Estigarribia.Emanuel Sittaro, Franco Canever, Rodrigo Garro, Facundo Silva, Nicolás Watson, Martín Pino, Maximiliano López o Malcom Braida.César Zabala.Nuevo Monumental.Julio Barraza.Damián Espinoza y Walter Ferreyra.Martín Gonaldi.20.00TyC Sports PlayPasión Argentina FM 90.1 / Colón FM 91.3 Astral FM 95.3 / Universidad FM 97.3 / ADN FM 97.9 / El Espectador FM 100.1 / LT28 AM 1470 – FM 96.5