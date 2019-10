Hay recambio

Se fue otro módulo FIFA y el combinado argentino redondeó interesantes pasajes de fútbol, si se piensa en los objetivos del próximo año: es cierto también, que estos partidos frente a alemanes y ecuatorianos, proyectaron falencias, que Scaloni, debería corregir para dotar a este nuevo modelo, de un perfil competitivo.Con casi una veintena de partidos dirigiendo a los albiceleste, ya las exigencias le cuadran y su condición de entrenador debutante en el cargo, va quedando relegado no solo por el paso del tiempo, sino justamente, por su conocimiento de los jugadores que ha escogido en este tiempo, lo que le otorga autoridad para darle continuidad, al plan de renovación y cambios en las plantillas futuras.Es innegable que la amplitud de esos criterios, han sido una característica de esta gestión; varias decenas de jugadores fueron convocados, algunos de aportes efímeros, otros, poco comprensibles y muchos, de valiosas apuestas; no obstante, esa movilidad impide que las conclusiones tengan la validez necesaria y que finalmente, todo nos conduzca a inferir, que al momento de delinear la lista estable, volveremos a ver desde Nico Otamendi al Kun Agüero, como parte de una reincidencia inevitable y contradictoria a su vez.Tan solo Marchesin, Foyth, De Paul, Paredes y Lautaro Martínez, como referencia de la formación inicial escogida por Scaloni para jugar ante Alemania y algunas sorpresas, tales los casos de Walter Kanemann, zaguero del Gremio y convocado en otros ciclos y el debut de Nicolás González, volante con pasado en Argentinos Jrs., campeón Panamericano en Lima y propiedad del Stuttgart B que participa de la segunda división de la Bundesliga.Por su parte el argentino Jorge Célico, entrenador interino de la Tricolor, también apeló a presentar una base de jóvenes valores, no siempre tenidos en cuenta y dejarle al nuevo responsable técnico, un panorama más amplio para afrontar los similares retos de nuestro combinadoAntes de la 1era media hora, el resultado ya mostraba una superioridad enfática. A los 19´ gol de Alario, luego de un servicio de esquina enviado de zurda por Acuña: 25´nuevamente el volante del Sporting Lisboa, en el intento de localizar a Martínez, convirtió el segundo ayudado en un rebote en Espinoza y a los 30´, el ex Racing, de tarea soberbia, despachó un centro desde ese lateral solitario para que Lautaro Martínez ampliara la ventaja, pero le cometieron penal y fue entonces Paredes, el que tomo la responsabilidad y ratificó ese 3 a 0 a pura contundencia y superioridad.Esa imposición le dio la tranquilidad para administrar un trámite de juego sin sobresaltos, ante un rival empobrecido futbolísticamente y derrumbado en lo anímico, como corolario de esa primera mitad.Para la parte final, Scaloni, se encargó de profundizar el carrusel de variantes y desde el vestuario, mando a jugar a Guido Rodríguez y Paulo Dybala, cambiando a dos piezas claves en este ciclo, Paredes, que jugó en todos los partidos de la gestión y Martínez su goleador, en definitiva, ya nada queda por relevar en ambos, que serán titulares en los próximos tiempos.Célico tampoco se quedó inmóvil y dispuso 4 variantes para intentar revivir a un equipo, que solo tuvo un rol de partener en el primer capítulo; una buena señal se produjo a los 3´, después que Mena, con la intensión de ejecutar un centro de pelota parada desde la izquierda, la clavó contra el caño zurdo de un perplejo y paralizado Agustín Marchesín.El descuento encendió a un equipo que imaginó una utopía.Nada de eso ocurriría, ya que después de unos minutos de cierto influjo ecuatoriano, los albiceleste recuperaron el control, Scaloni aprovecho para ver en acción a Nico Domínguez y al monito Vargas, pero el que aprovechó también, fue Pezzela, en este caso, un descuido defensivo de un elemental adversario, para clavar un cabezazo certero, sin oposición, después de un magistral centro de Dybala para que la placa muestre un 4 a 1 irreprochable.La tarde en Alicante, ya marcaba supremacía y goleada.Los minutos finales fueron descontracturados y algo displicentes por parte de Argentina que, con la faena terminada desde el resultado, intentó buscar ampliarlo con ciertas sutilezas, como por ejemplo, la gran definición de Domínguez, el jugador de Vélez, que remató con buen gesto técnico desde la puerta del área, metiéndola abajo y el golazo de Ocampos (el tapado de esta gira), después de un rebote en el arquero Ortiz. Histórico 6 a 1.El árbitro Barceló, que reemplazó a Barbeno por una lesión muscular, cancelo el match y después de los saludos, cada uno a su casa.Así las cosas, después de 180´ que preceden al gran choque de noviembre frente a Brasil en Arabia Saudita y con Lionel Messi, ya habilitado, como esa imprescindible bandera.Estadio: Manuel Martínez Valero, Elche, España.Árbitro: Luca Barbeno (Gibraltar).Agustín Marchesín; Juan Foyth (77m Renzo Saravia), Germán Pezzella (81m Leonardo Balerdi), Walter Kanemann, Marcos Acuña; Nicolás González (69m Matías Vargas), Leandro Paredes (46m Guido Rodriguez), Rodrigo De Paul, Lucas Ocampos; Lautaro Martínez (46m Paulo Dybala) y Lucas Alario (56m Nicolás Domínguez). DT: Lionel Scaloni.Pedro Ortíz; John Jairo Espinoza (46m Andrés López), Darío Aimar, Xavier Arreaga, Pervis Estupiñán (64m Diego Palacios); Jhegson Méndez (46m Jhonny Quiñonez), José Cifuentes, Gonzalo Plata (64m Alexander Alvarado), Júnior Sornoza (46m Enner Valencia); Erick Castillo (46m Angel Mena) y Michael Estrada. DT: Jorge Célico.19m Alario (A), 26m Espinoza -en contra- (A) y 32m Paredes de penal (A).3m Mena (E), 20m Pezzella (A), 37m Domínguez (A) y 41m Ocampos (A).