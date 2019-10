Vecina destacada: Belén ama la naturaleza y realiza kokedamas

El Instituto para el Desarrollos Sustentable continúa destacando las buenas prácticas ambientales que se realizan en la ciudad, en este segmento que se denomina #VecinosDestacados.En esta oportunidad, la vecina destacada es Belén que realiza kokedama, una técnica artesanal japonesa de cultivo de plantas con más de 500 años de antigüedad. “Amo trabajar con las manos, me encanta tejer, coser, cocinar, pero sobre todo trabajar y estar en contacto con las plantas”, señaló.María Belén Calcabrini tiene 43 años, está casada con Hernán Pompeo, y tiene dos hijas: Amalia y Elena. Vive en barrio Alberdi de la ciudad de Rafaela, y desde hace 11 meses tiene un emprendimiento llamado “Terramo Botánica”, que nació por la necesidad de cambiar de actividad y de iniciar algo propio que tenga que ver con su pasión por la naturaleza.“Trabajé mucho tiempo en un local de venta de plantas, donde adquirí conocimientos del rubro. Un día decidí emprender en este hermoso universo verde, y comencé a trabajar con las plantas y crear kokedamas de forma artesana. Mis dos pasiones, las plantas y trabajar con las manos, se convirtieron en Terramo Botánica”, contó.El emprendimiento comercializa kokedamas y plantas de interior y exterior, y estuvo presente en la última edición de la Feria desde el Origen. “Algunas plantas las compramos y revendemos, y otras las producimos y realizamos kokedamas”, remarcó la vecina destacada.La kokedama es una técnica que consiste en recrear un hábitat natural para la planta, mediante una maceta viva formada de sustrato y musgo. “Me encantan porque brindan un toque natural, ecológico y súper decorativo al hogar. Se pueden reposar sobre una base de cerámica, un plato o trozo de madera, y hasta se pueden colgar”, mencionó Belén."Se destacan por su fácil mantenimiento. Requieren iluminación (no sol directo) y riego cada 10 días aproximadamente”, agregó.Sobre el desafío de emprender, Belén comentó: “Me implicó investigar diferentes proveedores de follajes, de insumos para la producción de kokedamas, de packaging, equilibrando sustentabilidad, calidad y precio”. También la impulsó a sumergirse en el amplio mundo de la botánica y sus beneficios, asesorada por profesionales y expertos en la temática.“Con este proyecto, aprendí mucho sobre la importancia de las plantas en el interior del hogar. Ellas purifican el aire, nos dan mejor calidad de vida, reducen los niveles de sequedad y partículas de polvo; también ayudan a reducir el estrés, brindan un ambiente relajante, y contagian positivismo y alegría”, señaló.En relación al cuidado de ambiente, un punto fundamental del proyecto, Belén dijo que “nos preocupamos mucho por utilizar packaging o envoltorios de papel 100% renovable, reciclable y biodegradable. Yo misma confecciono las bolsas, para adaptarlas al tamaño que requiere la planta, y también portamacetas de lienzo y colgantes en macramé”.Respecto a la inversión inicial, Belén reconoce que es necesario mucho esfuerzo y trabajo, pero que “a pesar de los obstáculos que pueden surgir, el esfuerzo que los emprendedores ponemos a cada uno de nuestros proyectos tiene un valor incalculable, nos llena de alegría cada día y nos impulsa a seguir adelante. Porque hacemos lo que amamos y es nuestra creación, pero sobre todo porque tenemos el apoyo de cada uno de nuestros clientes”.“Terramo Botánica me abrió las puertas al bello mundo del emprendedor, donde todos nos apoyamos, colaboramos, compartimos momentos, risas, mates, consejos. Un mundo del cual no me arrepiento haber ingresado”, mencionó.Además, Belén realiza otras actividades en su hogar en relación al cuidado del ambiente: “Como soy muy protectora de la naturaleza, trato de inculcarlo a mi familia, realizando diferentes actividades como la separación de residuos y el cuidado del agua y la energía. Somos muy respetuosos del medio ambiente y apostamos a un futuro verde”, finalizó.El Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Rafaela, promueve a través de este espacio las acciones sustentables de los ciudadanos, con el objetivo de fomentar estilos de vida comprometidos con el entorno.Todos los que deseen participar, pueden contactarnos en redes sociales @idsrafaela, por mail: [email protected] o por teléfono al 3492- 504579.