Florencia Molinero en la Academia Olímpica

Tras su destacada etapa como tenista profesional, Florencia Molinero viene trabajando activamente dentro del tenis femenino por su rol en la nueva gestión de la Asociación Argentina de Tenis. Pero además, le ha sumado recientemente otra faceta más abarcativa dentro del deporte argentino.En Buenos Aires fue protagonista de la Academia Olímpica Argentina y con una satisfacción trascendente, ya que fue elegida en la rama femenina para el año que viene representar al COA en Grecia, donde será este evento en el contexto internacional y además en un año olímpico, por Tokio 2020.“La verdad que muy contenta de participar de la Academia Olímpica Argentina, que es un evento del Comité Olímpico Argentino donde se juntan alrededor de 50 deportistas, ex deportistas y dirigentes del deporte para estudiar sobe el movimiento olímpico, los valores olímpicos durante una semana. Así que fue una gran experiencia personal”, describió la rafaelina.En el desarrollo de la Academia, los participantes estudiaron los valores olímpicos, la amistad, el respeto en el deporte mas allá de las rivalidades y dos personas, representantes del deporte nacional, fueron designadas para participar en la Academia Olímpica Internacional en la sede de Grecia, el año próximo.“Tuve la posibilidad de ser elegida en el campo de las mujeres así que muy contenta. La fecha todavía no está fijada, debido a que no está confeccionado el calendario olímpico. Hace mas de dos años que estoy en la gestión deportiva desde el lado de la Asociación Argentina de Tenis y un poco el trabajo diario de ayudar a las Federaciones, de fomentar el deporte en Argentina. Pero en el caso de la Academia Olímpica su objetivo es fomentar que educación y deporte van de la mano, que el respeto, la amistad y la excelencia que son los tres valores fundamentales del movimiento olímpico, son denominador común en todos los deportes. En la Asociación estamos trabajando desde hace dos años, formando programas para no tener solamente buenos tenistas, sino también buenas personas”, expuso Molinero sobre esta muy buena iniciativa que la tendrá como embajadora del olimpismo argentino.