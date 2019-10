Famosos que los padecen y se animan a contarlo

Por Susana Ceballos



Organizar la ropa en el placard por colores o lavarse las manos varias veces al día pueden ser manías comunes que no afectan la vida cotidiana ni la salud mental. Pero si esas manías se vuelven incontrolables puede ser un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC). Esta enfermedad real afecta a miles de personas y los famosos no están inmunes, se difundió en Teleshow.



David Beckham





El ex futbolista inglés reconoció en una entrevista en la televisión británica que lo padece. “Todo debe estar ordenado en línea recta y siempre en pares. Cuando meto los refrescos en la heladera si son impares quito uno y lo meto en un armario distinto. Si voy a un hotel, antes de relajarme, tengo que poner todos los folletos y libros que encuentro en la habitación dentro de un cajón. Todo debe estar impecable”. Además contó que en su casa todo está ordenado en forma simétrica y tiene tres heladeras: una para alimentos, otra exclusiva para verduras y una última solo para las bebidas.

Cuando llegó al Real Madrid hizo lo imposible por ocultar su trastorno ya que la broma favorita de sus excompañeros del Manchester United consistía en entrar a su cuarto y desacomodarle todo. En los partidos siempre debía estrenar un par de botines que jamás volvía a usar. También reconoció que compraba 40 pares de calzoncillos iguales cada dos semanas y ordenaba sus camisas por color. En otra ocasión contó que tuvo una época en la que compraba trajes blancos, “porque necesitaba que combinaran con los muebles de mi casa”.





Charlize Theron





La actriz sudafricana admitió que recibe medicación para evitar la ansiedad que siente ante las imágenes de armarios desordenados o con sus puertas abiertas. El problema comenzó cuando presenció el asesinato de su padre por parte de su mamá después de que él la agredió.



Leonardo DiCaprio



El protagonista de Titanic es otro de los famosos que admitió haber luchado con este trastorno cuando se dio cuenta de que además de contar los chicles pegados de las veredas lo hacía por las puertas por las que pasaba. Con algunas de ellas siente una fuerte necesidad de abrirlas y cerrarlas lo que provoca que en muchas ocasiones llegue tarde a los rodajes. Sus tendencias obsesivo-compulsivas empeoraron cuando interpretó a Howard Hughes en la película El aviador quien se caracterizaba por padecer TOC. “Recuerdo a mi maquillador y a mi asistente llevándome a la grabación y diciendo ‘vamos a necesitar diez minutos más para ir porque tenés que volver y pisar aquella cosa, tocar la puerta, entrar y salir de nuevo”, relató sobre ese tiempo.



Cameron Díaz





La actriz padece una obsesión con la limpieza. Suele frotar con tanta fuerza la manija de las puertas que incluso llegó a despintarlas. Su trastorno la obliga a usar los codos para empujar las que están entreabiertas sin tocar el picaporte. No es la única que ve alterada su rutina por el miedo a los gérmenes. Megan Fox lleva sus propios cubiertos a los restaurantes y jamás usa un baño público. Jessica Alba no puede dormir en otra cama que no sea la propia, para aliviar su estadía en los hoteles lleva sus propias sábanas. Jennifer Aniston jamás comparte el baño con otra persona por lo que en su casa tiene uno para su uso exclusivo al que ninguna visita puede entrar. La modelo Naomí Cambel antes de comenzar un vuelo se coloca unos guantes de plástico y limpia con desinfectante la butaca que tiene asignada y todo lo que pueda llegar a tocar desde la pantalla del televisor hasta las almohadas de viaje. Luego cubre su asiento con una funda que le lavan a mano en cada hotel donde se hospeda y realiza todo el trayecto con una mascarilla para protegerse de posibles gérmenes.



Roberto Carlos



El ídolo brasileño es otro gran artista que se animó a hablar de su trastorno. Así se supo que esa es la razón por la que solo viste prendas blancas o celestes. Tanto la ropa de las personas que lo asisten como el cable del micrófono que usa deben ser de esos colores. Siempre sale por la misma puerta por la que entró. Jamás inicia temporadas de recitales o grabaciones de discos en agosto ni firma contratos en luna menguante. Nunca pronuncia las palabras “azar”, “mentira”, “infierno” ni “maldad”. En su camarín todo debe ser blanco y traído de Brasil. “Me gustaría no hacer eso. En realidad, el trastorno obsesivo compulsivo es una cosa muy complicada. Porque, los que lo tenemos, sabemos que no tiene sentido, pero lo hacemos simplemente. Hay palabras que no me gusta decir y si las canciones las incluyen, prefiero cambiarlas o no cantarlas", admitió en 2015 a Univisión. Su trastorno no le impidió vender 140 millones de discos en seis décadas. “El TOC me lleva a ser un hombre paciente, exigente y muy detallista con las cosas que hago, corrijo y repito las veces que sean necesarias hasta quedar satisfecho. Por eso creo que ese problema a veces ayuda".



FAMOSOS ARGENTINOS



Analia Franchin



En nuestro país, la periodista Analía Franchín fue una de las que se animó a narrar que padece trastorno obsesivo compulsivo. “Yo tengo muchos, pero básicamente hay dos TOC, el de la acción, que tenés que hacer algo y el del pensamiento, que es lo peor que te puede pasar, te lo juro por Dios. Es un pensamiento de 24 horas, un cerebro paralelo, pensamientos negativos siempre con las cosas que más querés y que más te importan. Es un círculo imparable porque la mente no te la podés sacar de encima, no se cura, se trata con terapias", contó en el programa Intrusos e insistió en que el trastorno es mucho más que “lavarse las manos o no caminar sobre una línea”.



Isabel Macedo

Aunque no llega a ser un toc, la actriz Isabel Macedo reconoce que siempre debe mantener sus tobillos al descubierto porque sino siente que le falta el aire. “Me pasa desde siempre, desde chiquitita. Me tengo que levantar los pantalones, me los arremango de una manera horrible y todo el mundo empieza ‘bajate el pantalón’. No sé cuál es el trauma, siento que me ahogo. Me siento atrapada. Necesito aire", contó en el programa de Vero Lozano.



Tucu Lopez



El conductor Tucu López reveló que junta los tornillos que encuentro en la calle. “Todo el tiempo. Hay muchos tornillos en la ciudad de Buenos Aires. Yo me tengo que encontrar con el tornillo de manera aleatoria. Si vos me lo regalás, lo tiró... Si no lo junto, pienso que algo malo puede pasar. Esta es una de las obsesiones compulsivas que tengo”.



Yoyi Francella



Se puede tener obsesiones, manías, cumplir determinados rituales diarios y no padecer un toc. Yoyi, la hija de Guillermo Francella reveló que su padre siempre quiere “que tengamos todo guardado en carpetitas, con etiquetas, y que esté todo en el escritorio, para que no se pierda y esté todo a la vista”.



Marcelo Longobardi



En la misma línea el periodista Marcelo Longobardi anota en una libretita dónde tiene que ir cada remera, si la prenda está ubicada en su lugar le pone una tilde. Además guarda sus zapatos en cajas iguales, su familia no logra descubrir cómo sabe en qué caja igual está cada par de zapato diferente.



Facundo Pastor

Su colega, el periodista Facundo Pastor narró que cuando se va a duchar tiene la necesidad de llamar a su esposa para que le hable mientras él enjabona su cuerpo. Si está solo debe hablar por teléfono en alta voz.



Luis Novaresio



Siguiendo en el rubro periodístico Luis Novaresio relató que lo enoja que le toquen el diario. “No me gusta, no tolero que me lo desarmen y me saquen los suplementos. Me pone del tomate. Me molesta que me lo desarmen antes de que yo lo mire. Sobre todo si es formato sábana. Me ha pasado que vi que me lo plegaban mal y directamente me fui a comprar otro diario porque no lo soporto. Esto me pasa desde que tengo uso de razón”.



Sol Pérez

Sol Pérez, la ex “chica del clima” admitió que no soporta que nadie se siente arriba de sus sábanas. Si alguien se sienta en su cama debe cambiarlas automáticamente. “También tengo uno con los horarios, tanto para ir al gimnasio como para ir a estudiar. A las seis tengo que arrancar. Si se me pasa, tengo que arrancar y cuarto. Si se me pasa, tengo que arrancar y media. Es como un problema. Prefiero hacer cualquier cosa, hasta que suena la alarma y me pongo a estudiar”, narró.

Más allá de las manías y obsesiones que en mayor medida tienen todas las personas es importante consultar siempre con un profesional cuando se siente que la calidad de vida se ve afectada. Famosos o no siempre se puede pedir ayuda y lograr efectivas mejorías.