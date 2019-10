Alternativa teapéutica que logró reducir en un 31% su avance

BUENOS AIRES, 14 (NA). - Un tratamiento para el carcinoma avanzado de células renales (CCR) que afecta a cerca de 2 mil argentinos cada año, demostró que se puede reducir un 31% el riesgo de avance de la enfermedad y Argentina es el segundo país en el mundo y el primero de Latinoamérica en disponer de esta alternativa terapéutica.El cáncer de riñón, con cerca de 5 mil nuevos casos totales cada año, es el quinto más frecuente en nuestro país, detrás del de mama, colon, próstata y pulmón y la mencionada alternativa terapéutica consiste en el uso combinado de dos drogas para el tratamiento en primera línea de pacientes con CCR, el tipo de cáncer de riñón más frecuente.De los cinco mil casos, el 90% corresponde a carcinomas de células renales (CCR), de los cuales entre un 20% y un 30% se diagnostica cuando la enfermedad se encuentra en etapas avanzadas y, entre quienes se detecta en forma precoz, un 30% desarrollará metástasis en el tiempo."Estamos hablando de una enfermedad seria, para la que hasta ahora disponíamos de pocas alternativas altamente efectivas para su abordaje. La llegada de este nuevo esquema terapéutico nos da la posibilidad de ofrecer a nuestros pacientes un tratamiento que está a la vanguardia de los últimos desarrollos mundiales", señaló el doctor Juan Pablo Sade, médico oncólogo de la Unidad Genito-Urinaria del Instituto Alexander Fleming y del Hospital Universitario Austral.Por su lado, el doctor Juan José Zarbá, Jefe del Servicio de Oncología del Hospital Zenón Santillán de Tucumán indicó: "Es muy importante para la especialidad tener disponibles nuevas herramientas de probada eficacia que contribuyen al tratamiento de una difícil condición, como lo es el carcinoma de células renales en estadio avanzado. Muchos pacientes en la Argentina podrán beneficiarse accediendo a este tratamiento".El mecanismo de acción de la nueva combinación suma la actividad de avelumab, una droga perteneciente al grupo de las ‘inmunoterapias’ (inhibidor de las proteínas PD1 y PDL1 que actúa entrenando al sistema inmunológico para que reconozca y ataque a las células cancerígenas), más axitinib, un agente que logra inhibir otra proteína (la tirosin quinasa) presente en unos receptores implicados en el crecimiento tumoral y en la progresión metastásica del cáncer."Se demostró que la actividad conjunta de ambas medicaciones logra una sinergia que permite alcanzar altas tasas de respuesta, muchas de ellas duraderas, con importantes resultados a favor de aquellos pacientes que transitan por este estadio de la enfermedad. Ofrece además mejor tolerancia que los anteriores tratamientos, lo que representa un beneficio en términos de calidad de vida", consignó el doctor Sade.La aprobación de avelumab en combinación con axitinib se basó en los resultados del estudio de Fase III JAVELIN Renal 101, en el que el nuevo esquema terapéutico mejoró significativamente la mediana de sobrevida libre de progresión en comparación con la terapia estándar, en más de cinco meses.En dicha investigación, publicada en el New England Journal of Medicine, la tasa de respuesta objetiva (reducción efectiva del tamaño del tumor) se duplicó en la población tratada con la nueva combinación en comparación con el grupo que recibió la terapia estándar (51,4% frente a 25,7%), con una mediana de seguimiento de la sobrevida global de 19 meses."Los resultados del estudio JAVELIN ponen en evidencia claramente los beneficios de la nueva combinación, con valores contundentes tanto en términos de tasa de respuesta objetiva como en la reducción significativa de la progresión de enfermedad o muerte", destacó el doctor Zarbá, quien también es Profesor Adjunto de Oncología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán.Las reacciones adversas más frecuentes fueron diarrea, cansancio, hipertensión, dolor músculo-esquelético, náuseas, mucositis, disfonía, disminución del apetito, hipotiroidismo, erupción cutánea, hepatotoxicidad, tos, disnea, dolor abdominal y cefalea.El tabaquismo, la obesidad y la hipertensión arterial son los factores de riesgo para que se desarrolle el cáncer renal, el cual se diagnostica generalmente entre los 50 y los 70 años, con mayor predominancia en el sexo masculino.Los principales síntomas que permiten sospecharlo son dolor persistente al costado del abdomen o en la espalda baja, un bulto en aquellas zonas, sangre en la orina, descenso involuntario de peso, pérdida de apetito, fiebre persistente no causada por una infección, fatiga y anemia.En 2019, se calcula que se diagnosticarán 73.820 nuevos casos de cáncer renal en Estados Unidos mientras que el CCR es la forma más frecuente de cáncer de riñón y representa alrededor del 2 al 3% de todos los casos de cáncer en adultos y entre un 20% y un 30% de los pacientes con cáncer de riñón se diagnostica por primera vez en estadio avanzado.